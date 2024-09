- Il paese ha stanziato una quantità considerevole di fondi per l'installazione di allarmi di allarme.

Il governo dello Schleswig-Holstein intende potenziare il suo sistema di sirene in tutta la regione con l'aiuto di un piano di aiuti finanziari. Entro il 2030, saranno costruite circa 4.000 nuove sirene e quelle esistenti verranno aggiornate, come rivelato dal Ministero dell'Interno. In totale, lo stato ha stanziato 23 milioni di euro per il programma di finanziamento delle sirene.

Il Ministro dell'Interno Sabine Sütterlin-Waack (CDU) ha dichiarato: "Abbiamo costantemente sostenuto che i fondi federali per l'aggiornamento del nostro sistema di sirene sono insufficienti". Poiché il governo federale non ha ancora affrontato questo problema, dobbiamo agire a livello statale in collaborazione con le città e i circondari, ha spiegato.

Con questo piano di aiuti finanziari, tutte le sirene saranno preparate per essere attivate da un centro di controllo centrale, a livello statale o federale. Nelle regioni settentrionali, queste sirene vengono utilizzate per avvisare i residenti del rischio di mareggiate, come è successo durante la tempesta "Zoltan" dello scorso dicembre. Le aree costiere, dove l'uso delle sirene è più comune, avranno la precedenza nell'assegnazione dei fondi, secondo il Ministero dell'Interno.

