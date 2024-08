- Il paese aggiorna le raccomandazioni per la futura tassazione immobiliare

A seguito della riforma dell'imposta fondiaria, lo stato ha aggiornato le sue raccomandazioni per il calcolo delle aliquote per 61 dei 421 comuni dell'Assia. Ciò è stato necessario per 12 città e comuni perché avevano modificato retroattivamente le loro aliquote attuali, come annunciato dall'Alta Autorità Finanziaria di Francoforte. Per altri 49 comuni, disallineamenti nei dati relativi alle esenzioni fiscali hanno portato a questo aggiornamento.

L'aliquota è il fattore utilizzato per determinare quanto devono pagare i proprietari di immobili - dopo la riforma dell'imposta fondiaria, l'imposta verrà ricalcolata. L'imposta fondiaria B viene riformata a livello nazionale, con nuove basi di calcolo da applicare dal 2025. L'obiettivo politico è che un comune raccolga all'incirca la stessa quantità di imposta fondiaria con la nuova legge rispetto al 2024. Il principale strumento per questo è l'aliquota.

Con la riforma, ci si attende che i comuni regolino le loro aliquote. Tuttavia, le raccomandazioni dello stato non sono vincolanti per i comuni. Solo dopo che un comune ha deciso le sue aliquote per il 2025 è possibile calcolare chi pagherà cosa in imposta fondiaria.

