- Il paesaggio arido sostiene ulteriori espulsioni in Afghanistan.

"Il principale politico della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst (CDU), sta spingendo per misure più severe dopo l'attacco sospetto di un islamista a Solingen. Wüst ha applaudito il primo volo di espulsione dalla Germania all'Afghanistan dal momento che i talebani hanno preso il potere tre anni fa, durante una seduta speciale del parlamento regionale NRW lo scorso venerdì. Tuttavia, ha suggerito di discutere apertamente di più espulsioni, anche verso paesi come la Siria e l'Afghanistan.

"Questo atto di violenza segna un cambiamento", ha dichiarato Wüst. L'attacco, avvenuto lo scorso fine settimana, ha colpito la Germania direttamente. Un uomo, in seguito identificato come il 26enne siriano Issa Al H., attualmente in custodia, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre otto con un coltello durante una festa della città a Solingen lo scorso venerdì. La procura federale lo sta indagando per omicidio e appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS).

Wüst ha invitato a una "risposta bilanciata" al dibattito sull'asilo e sulla migrazione che è seguito. "Competere per le richieste più estreme non dovrebbe essere l'obiettivo", ha detto. "Usare il linguaggio appropriato quando si discutono le conseguenze otterrà il sostegno del pubblico", ha aggiunto il leader della CDU.

Tuttavia, è ora di agire, ha sottolineato Wüst. Ha ribadito che il principio tedesco dell'asilo individuale rimane intoccabile e non sarà messo in discussione. Tuttavia, ha fatto notare che un numero significativo di persone che sono giunte in Germania non hanno diritto all'asilo. Wüst ha espresso da tempo preoccupazioni per lo sforzo sui comuni e ha promosso i procedimenti di asilo fuori dalla Germania e dall'UE.

La Germania ha urgentemente bisogno di forti accordi di riammissione con i principali paesi di origine. Le forze dell'ordine hanno bisogno di ulteriori rinforzi e di essere consapevoli delle attività online. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un regolamento costituzionale sulla ritenzione dei dati".

Il sostegno di Wüst al recente volo di espulsione in Afghanistan sottolinea il suo impegno per l'applicazione di politiche migratorie più severe, dopo l'attacco a Solingen. Date le sfide continue con i richiedenti asilo non idonei alla protezione, Wüst ha promosso la discussione sulla possibilità di espulsioni verso paesi come la Siria e l'Afghanistan."

