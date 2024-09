- Il padre riceve ferite da coltello da un coltello del figlio.

Un 18enne è sospettato di aver accoltellato il proprio padre a Monaco, lasciandolo in condizioni critiche. La procura ha richiesto un mandato di arresto per tentato omicidio, come riferito dalla polizia. L'incidente è avvenuto nella loro abitazione condivisa.

Il pensionato, di 63 anni, ha chiamato i soccorsi domenica. Le squadre di soccorso hanno trovato la porta chiusa a chiave e hanno sentito delle grida di aiuto, quindi hanno contattato le forze dell'ordine. Alla fine, le forze dell'ordine hanno sfondato la porta con un ariete e hanno trovato l'uomo ferito. Il 63enne è stato trasportato in un ospedale.

Gli agenti hanno arrestato l'18enne senza resistenza. Il giovane ha mostrato segni di problemi di salute mentale, come dichiarato da un rappresentante della polizia. Ora si trova in un centro di cura adeguato.

Durante le indagini, gli agenti hanno trovato un potenziale arma: un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri. La causa e il motivo della lite rimangono ancora sconosciuti.

La polizia ha collaborato con l'Ufficio del Procuratore per presentare i dettagli del caso, compreso il coltello sequestrato e lo stato mentale del sospetto. Le indagini sul motivo della lite continuano, con l'udienza successiva dell'18enne fissata presso il tribunale penale locale.

Leggi anche: