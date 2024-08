- Il padre fa una manovra pericolosa: i bambini sul sedile posteriore

Un autista di 34 anni ha eseguito una manovra pericolosa mentre svoltava in una strada ad Augusta. Gli agenti hanno assistito alla manovra martedì sera e hanno tentato di fermare l'auto, come riferito dalla polizia. Tuttavia, l'uomo non si è fermato e ha inizialmente fuggito in auto prima di continuare a piedi.

Sul sedile posteriore, gli agenti hanno trovato i tre figli dell'uomo. Uno dei bambini non indossava la cintura di sicurezza. I bambini sono stati portati alla madre e si è scoperto che l'uomo non aveva la patente. Ora dovrà rispondere per aver guidato senza patente e aver messo in pericolo il traffico.

La polizia ha avviato le ricerche del conducente in fuga dopo che questi ha rifiutato di fermarsi e ha continuato a piedi. Dopo averlo catturato, la polizia gli addebiterà non solo per aver guidato senza patente, ma anche per aver messo in pericolo i suoi figli non assicurandosi che fossero correttamente seduti con le cinture di sicurezza.

