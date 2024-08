Il padre di Yamal si è riferito dopo un attacco col coltello.

Un giorno dopo l'aggressione con il coltello al padre di Lamine Yamal, lui parla. "Mi sento meglio", scrive Mounir Nasraoui su Instagram. Nel frattempo, la polizia arresta quattro individui. Video in circolazione online potrebbero mostrare il possibile motivo dell'aggressione.

Dopo l'aggressione con il coltello al padre di Lamine Yamal, un totale di quattro individui sono stati arrestati. Dopo aver inizialmente arrestato tre persone, la polizia locale ha confermato all'agenzia di stampa AFP di aver anche catturato con successo una quarta persona.

Il padre di Yamal, Mounir Nasraoui, è stato accoltellato in un parcheggio nella città catalana di Mataró, a circa 30 chilometri a nord di Barcellona, mercoledì sera. È stato subito portato all'ospedale Can Ruti. Le sue condizioni erano inizialmente gravi, ma ora sono riportate stabili, secondo fonti della famiglia meno di 24 ore dopo l'incidente.

La prima reazione pubblica di Nasraoui all'aggressione è arrivata giovedì pomeriggio. "Grazie a tutti per il vostro sostegno. Mi sento già meglio", ha scritto sul suo account Instagram. "Abbraccio ciascuno di voi". Tuttavia, Nasraoui non può ancora lasciare l'ospedale e deve rimanere sotto osservazione.

Video in circolazione online sembrano mostrare una disputa tra Nasraoui e tre individui per strada, che è stata calmata dall'intervento della polizia. Si ipotizza che questo potrebbe essere stato il motivo dell'aggressione. Tuttavia, non è ancora noto se il video è autentico o se la persona in esso è effettivamente Nasraoui.

Il padre del campione europeo, nonché la nonna di Yamal, vivono a Rocafonda, un quartiere di Mataró dove il 17enne è cresciuto. Yamal festeggia i suoi gol mostrando i numeri "304" con le mani, il codice postale del quartiere. Nasraoui è diventato famoso durante il Campionato Europeo grazie alla sua presenza sui social media, dove spesso ha espresso il suo sostegno al giovane talento.

