Il padre di un americano prigioniero di Hamas considera gli attacchi del Libano come un ulteriore dolore alle sue sofferenze.

Adi Alexander, il cui figlio Edan Alexander è trattenuto, ha espresso le sue preoccupazioni in un'intervista a "The Lead with Jake Tapper", sottolineando la necessità di porre fine a questo ciclo di violenza.

Israele non ha riconosciuto la responsabilità degli attacchi, ma CNN ha riferito che l'operazione di martedì è stata una collaborazione tra l'IDF e il Mossad.

Alexander e altri parenti di americani catturati dal gruppo terroristico si sono riuniti con Tapper mercoledì mentre si avvicina il primo anniversario dell'assalto brutale dell'7 ottobre di Hamas. Al momento, le prospettive di un accordo di pace per liberare gli ostaggi e porre fine agli scontri a Gaza sembrano improbabili.

Invece, il conflitto sembra peggiorare. Giovedì, Israele ha preso di mira i luoghi di Hezbollah nel sud del Libano con raid aerei e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato una "nuova era di conflitto" mercoledì.

Durante i negoziati per il cessate il fuoco, Alexander ha invitato il presidente Joe Biden ad avere una conversazione franca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, suggerendo che dovrebbe smettere di spostare gli obiettivi e minare il proprio team di negoziatori.

"Questa conversazione deve avvenire immediatamente", ha aggiunto.

Netanyahu è previsto alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite la prossima settimana, ma una fonte ha detto a CNN che non incontrerà Biden.

Biden ha suggerito in passato che Netanyahu sta prolungando il conflitto per motivi politici.

Iris Weinstein Haggai, i cui genitori hanno perso la vita l'7 ottobre, ha invitato il governo degli Stati Uniti a fare di più.

"È semplicemente inaccettabile che non stiamo facendo tutto il possibile per fare pressione su tutte le nazioni e sulla comunità internazionale per fare pressione su Hamas e liberare questi ostaggi innocenti, che stanno marcendo", ha detto Weinstein Haggai.

Diversi membri delle famiglie degli ostaggi si trovano attualmente a Washington, con l'anniversario dell'7 ottobre che si avvicina rapidamente. Hanno discusso con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan mercoledì della mancanza di progressi nei negoziati per il cessate il fuoco.

Il loro arrivo segue il recupero da parte dell'esercito israeliano dei corpi di sei ostaggi, tra cui l'americano-israeliano Hersh Goldberg-Polin, dalle gallerie di Hamas a Gaza. Poco prima che la morte di Goldberg-Polin fosse confermata, i suoi genitori avevano supplicato per il suo ritorno sicuro alla Convenzione nazionale democratica.

Ronen Neutra, padre di Omer Neutra, ha espresso il suo orrore per la morte di Goldberg-Polin mercoledì.

"Dove c'è l'indignazione? Come può essere ucciso un americano e ci sono persone che festeggiano Hamas per le strade di New York? È la stessa organizzazione che ha appena ucciso un americano. Quindi, dove c'è l'indignazione?" si è chiesto.

"I non credo di avere molte speranze in Netanyahu", ha aggiunto Neutra. "Le sue parole in Israele e le sue dichiarazioni davanti al pubblico americano non coincidono".

Jonathan Dekel-Chen, padre di un altro ostaggio americano Sagui Dekel-Chen, ha ammesso che le sue aspettative per una risoluzione nei negoziati sono minime.

"Tutti gli israeliani sono stanchi di ascoltare Netanyahu perché è chiaro che c'è una disconnessione tra il suo impegno per il ritorno degli ostaggi e le sue azioni", ha spiegato Dekel-Chen.

"È ovvio per me, almeno, che sta assistendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite principalmente per consumo interno in Israele", ha concluso. "Ciò che dice lì, purtroppo, potrebbe non essere ben accolto nell'Assemblea Generale".

Contributi di CNN Eugenia Yosef e Arlette Saenz

