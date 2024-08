Il padre di Lamine Yamal è stato pugnalato nel parcheggio.

Al campionato UEFA di calcio, il giovane attaccante spagnolo Lamine Yamal ha fatto sensazione. Ora, si dice che suo padre sia stato accoltellato vicino a Barcellona.

Il padre del giovane talento del calcio spagnolo Lamine Yamal è stato apparentemente vittima di un'aggressione. I media spagnoli riportano che Mounir Nasraoui è stato accoltellato in un parcheggio nella città di Mataró, a 30 chilometri a nord di Barcellona, ieri sera.

Il quotidiano spagnolo "La Vanguardia" ha riferito, citando fonti anonime, che Mounir Nasraoui è stato immediatamente portato all'ospedale Can Ruti di Badalona. Ha subito diverse ferite da arma da taglio e si trova in condizioni gravi ma stabili. Non c'è pericolo di vita immediato. Secondo "La Vanguardia", gli investigatori sono riusciti a interrogare diversi testimoni nella stessa sera e sono state effettuate delle arresti. Tuttavia, i motivi dietro l'aggressione rimangono ancora sconosciuti. La polizia locale non ha inizialmente risposto a una richiesta di commento.

La Spagna ha vinto il titolo agli Europei in Germania. Nella finale contro l'Inghilterra, Yamal ha segnato il gol iniziale. L'attaccante del Barcellona è stato anche nominato miglior giovane del torneo - un giorno dopo il suo 17° compleanno. Yamal avrebbe dovuto iniziare la nuova stagione con il FC Barcellona e l'ex allenatore della Germania Hansi Flick sabato contro il FC Valencia. Se il 17enne sarà effettivamente in squadra, resta da vedere.

