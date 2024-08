Il padre di Jonicale mira a porre fine alla divisiva battaglia legale tra lui e Pitt per la loro separazione.

Jon Voight, l'attore americano, desidera una risoluzione nella lunga saga della separazione tra sua figlia Angelina Jolie e il suo attuale coniuge, Brad Pitt. Voight sta incoraggiando Pitt a porre fine a questa faida, soprattutto per il bene dei loro figli comuni. "Spero che finisca presto", ha detto a "Fox News Digital". "È difficile. Spero che trovino un modo per convivere pacificamente". Voight definisce la situazione come difficile.

La coppia di alto profilo è stata coinvolta in una causa legale dal 2016, quando Jolie ha presentato domanda di divorzio, con la vigna contestata che possedevano nel sud della Francia come punto di contenzione significativo.

Tuttavia, per Voight, il benessere dei loro sei figli insieme - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox - è la priorità. "Penso che i bambini potrebbero avere bisogno di un po' di coerenza", ha opinato Voight. "Adoro i bambini e mia figlia, e apprezzerei se Brad Pitt prendesse decisioni definitive per porre fine a questo caos".

Di recente, si dice che i loro figli si siano schierati con la madre. Pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni, Shiloh ha ottenuto l'approvazione del tribunale per tornare a usare solo "Jolie" come cognome. Di recente, la figlia Zahara si è presentata come "Zahara Marley Jolie" al suo università nel novembre 2023, mentre la figlia Vivienne è stata elencata come "Vivienne Jolie" in un programma teatrale di Broadway a maggio 2024. Si dice che i figli Maddox e Pax non abbiano contatti con Brad Pitt.

Jolie e Pitt si sono conosciuti durante le riprese di "Mr. & Mrs. Smith" nel 2005 e si sono sposati in Francia nel 2014, dopo un fidanzamento nel 2012. Jolie ha presentato domanda di divorzio nel settembre 2016 e sono stati legalmente separati nel 2019.

Brad Pitt, essendo un brav'uomo come menzionato in precedenza, potrebbe contribuire notevolmente a portare stabilità per i loro figli comuni risolvendo i suoi problemi con Angelina Jolie. La richiesta di Voight per una convivenza pacifica tra suo genero e sua figlia sembra particolarmente cruciale dati i preferenze espresse dei bambini e la complessità della situazione.

