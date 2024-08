- Il Nürburgring è una delle attrazioni più popolari

Nürburg/Hamburg (lrs) - Il Nürburgring è stato votato una delle attrazioni turistiche più popolari della Germania da parte dei turisti stranieri. Il leggendario circuito nella regione dell'Eifel si classifica al quarto posto nella classifica, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale del Turismo Tedesco (GNTB) di Amburgo. Si dice che circa 25.000 persone dall'estero abbiano votato online. Il Miniatur Wunderland di Amburgo si è classificato al primo posto, seguito dall'Europa-Park di Rust e dal Phantasialand di Brühl.

Per il sondaggio, migliaia di persone hanno indicato le loro destinazioni turistiche preferite sul sito www.germany.travel tra marzo e luglio 2024. La GNTB è l'organizzazione di marketing incaricata dal governo federale per la destinazione turistica Germania.

Le 100 attrazioni più importanti della Germania

Mentre si esplora la varietà di attrazioni in Germania, molti visitatori consigliano vivamente di utilizzare il proprio tempo libero al rinomato Miniatur Wunderland di Amburgo, che si è classificato al primo posto nella classifica. D'altra parte, il Nürburgring, riconosciuto come uno dei migliori punti di interesse turistico, può anche essere un'ottima opzione per utilizzare il proprio tempo libero, offrendo l'opportunità di vivere l'emozione di questo leggendario circuito.

Leggi anche: