Il nuovo uomo del Bayern è il nuovo eroe del calcio francese.

Michael Olise sta giocando per la Francia alle Olimpiadi: la nuova firma del FC Bayern Monaco spinge la squadra a strisce verso la finale - e magari anche oltre. Il suo allenatore, una vera leggenda del calcio, si entusiasma per l'uomo da 53 milioni.

Prima del torneo olimpico di calcio, l'allenatore della Francia Thierry Henry aveva scherzato di aver "ricevuto così tanti cestini a scuola". Da Kylian Mbappé ad Antoine Griezmann o Mathys Tel - c'erano molte altre opzioni per l'ex attaccante di primo livello. Almeno: Michael Olise, l'acquisto da 53 milioni del FC Bayern, era stato selezionato - e ha finora incantato la Grande Nation.

Prima della finale di venerdì (ore 18) contro la Spagna, Olise è l'eroe celebrato della squadra a strisce, con le speranze della missione oro francese riposte nel nuovo residente di Monaco. "Michael ha fatto la differenza ancora una volta. Fa cose piuttosto straordinarie con il piede", aveva esultato Henry dopo la vittoria per 3-1 ai tempi supplementari nella semifinale contro l'Egitto.

"Sa passare, sa segnare"

Olise, aveva aggiunto l'allenatore, guardando i due gol e le quattro assist del torneo finora, è "un giocatore molto importante per noi. Sa passare, sa segnare, ha una buona comprensione dello spazio. Sa come pressare".

A Monaco si daranno pacche sulla spalla per simili elogi per il 22enne. Il direttore sportivo Max Eberl e il direttore sportivo Christoph Freund avevano fatto di tutto per portare il loro "sogno" dal club della Premier League Crystal Palace ai campioni di Germania.

L'ala Olise, aveva sottolineato Eberl, è "un giocatore che fa la differenza. Vogliamo nuovi stimoli nella nostra squadra, nuova energia, nuove idee - giocatori come Michael Olise stanno per quello. Per giocatori come lui, i tifosi vengono allo stadio". Il Bayern ha equipaggiato il loro nuovo gioiello, che era corteggiato da molti altri club di primo livello e, secondo Eberl, "veloce, furbo, goleador e molto versatile in attacco", con un contratto di cinque anni fino al 2029.

"Siamo felici quando è con noi"

I compagni di squadra del Bayern hanno da tempo tenuto d'occhio il loro nuovo collega, che ha segnato 10 gol e 6 assist in 19 partite per il Crystal Palace l'anno scorso. "Ha molta qualità e sta facendo molto bene alle Olimpiadi. Siamo tutti felici quando è con noi", ha detto Jamal Musiala all'AZ e al Munich Merkur/tz.

Olise è atteso a Monaco subito dopo il torneo. Non vuole una lunga pausa per adattarsi il più velocemente possibile al Bayern. Il campione di record è "una grande sfida, e questo è esattamente ciò che cercavo. Voglio vincere il maggior numero di titoli possibile nei prossimi anni". Ma prima, vuole vincere il titolo olimpico.

