- Il nuovo reclutato Koln dal Werder vuole dimostrare le sue capacità nella Bundesliga tedesca.

Nonostante il breve periodo trascorso al Galatasaray Istanbul, il nuovo acquisto Derrick Köhn del Werder Bremen non ha rimpianti riguardo al suo tempo in Turchia. "Abbiamo vinto il titolo. Ho imparato molto dai miei compagni di squadra veterani e ho fatto un grande passo avanti", ha dichiarato il 25enne terzino sinistro.

Köhn si è unito al Galatasaray a febbraio, trasferendosi dal club di Bundesliga 2 Hannover 96. Tuttavia, il club lo ha prestato temporaneamente al Werder Bremen per un anno. Köhn ha spiegato la sua decisione di unirsi ai Verde-Bianchi, che hanno un'opzione per acquistarlo l'anno prossimo: "Tornare in Germania è stato un fattore significativo per me - lingua, vicinanza alla famiglia".

Al Werder, Köhn si è prefissato certi obiettivi. "Voglio dimostrare le mie capacità nella Bundesliga, poiché non ho mai giocato lì", ha detto l'ex calciatore dell'Hannover. "Il Werder è il posto perfetto per me per assorbire tutto e avanzare ulteriormente nella mia carriera".

