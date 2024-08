Il nuovo quarterback dei Vikings JJ McCarthy inizia la carriera in NFL ridotta da una lacrima del menisco

McCarthy, selezionato al 10º posto dai Vikings nel Draft NFL 2024, si è infortunato durante il primo incontro di precampionato della squadra contro i Las Vegas Raiders sabato scorso, come ha dichiarato l'allenatore Kevin O'Connell martedì.

La durata dell'assenza di McCarthy sarà determinata dalla gravità del danno, ha detto O'Connell.

“Ma per quanto riguarda un calendario per il rientro, quello verrà deciso durante l'intervento, in base a se si tratta solo di una pulizia o di una riparazione. Non posso fare ipotesi su un possibile ritorno a questo punto,” ha detto durante una conferenza stampa virtuale.

Il 21enne ha scritto sui social media poco dopo: “Vi voglio bene, Viking nation. Tornerò presto. Amor fati.”

Secondo Ian Rapoport di NFL Network, McCarthy potrebbe perdere solo alcune settimane se il menisco può essere rimosso. In caso di riparazione completa, McCarthy potrebbe perdere “molti mesi”.

McCarthy non ha partecipato all'allenamento dei Vikings di lunedì a causa di dolori al ginocchio.

O'Connell non ha confermato se l'infortunio sia avvenuto in una giocata specifica durante l'incontro di sabato - l'esordio di McCarthy con i Vikings. McCarthy ha lanciato per 188 yard e due touchdown contro Las Vegas.

“I credito JJ per essere stato in grado di continuare a giocare. Non è uscito dal campo a causa dell'infortunio. Ha concluso la partita con il suo secondo passaggio da touchdown e aveva raggiunto il numero di snap che speravo per lui per la partita. Non ha mai pensato che fosse qualcosa che lo avrebbe fermato dal giocare,” ha detto O'Connell.

I Vikings hanno fatto uno scambio per selezionare McCarthy al 10º posto nel Draft NFL 2024 dopo che aveva guidato il Michigan alla finale del campionato NCAA 2023 contro Washington.

La squadra ha anche firmato il quarterback veterano Sam Darnold durante l'offseason, che ora è atteso per iniziare la stagione per i Vikings.

O'Connell ha spiegato come l'infortunio di McCarthy interferisca con il suo “chiaro piano” per la sua stanza dei quarterback.

“Stavo continuando con JJ in campo - aumentando sempre di più le ripetizioni e ovviamente uscendo da una prestazione come la sua dove ci sentivamo forti sulla sua crescita,” ha detto O'Connell. “Quindi, in realtà, ci dispiace per lui a breve termine qui perché aveva un processo quotidiano, una concentrazione, tutte quelle cose che cercavo in un giovane giocatore in quella posizione.”

O'Connell è stato vago sulla possibilità che i Vikings cerchino di aggiungere un altro quarterback al gruppo con McCarthy fuori gioco. Ha aggiunto che la sua fiducia in Darnold è “molto alta”.

