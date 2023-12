Il nuovo percorso del treno proiettile rende più facile che mai visitare la splendida regione giapponese di Hokuriku

Composta da quattro prefetture - Toyama, Niigata, Ishikawa e Fukui - questa regione sull'isola principale di Honshu in Giappone è stata un importante centro nevralgico durante il periodo Edo (1603-1867). Tuttavia, nel secolo successivo, è caduta all'ombra dei suoi vicini - Tokyo a est e Osaka a sud-ovest.

Ora, grazie al prolungamento del treno proiettile che collegherà la regione a Tokyo a partire dal marzo 2024, sarà più facile che mai visitare le numerose attrazioni di Hokuriku.

Verso Nagano e oltre

La linea Hokuriku Shinkansen risale al 1997. All'epoca si chiamava Nagano Shinkansen, costruito per collegare la prefettura con Tokyo in occasione delle Olimpiadi invernali di Nagano del 1998.

Nel 2015, la linea è stata estesa e rinominata Hokuriku Shinkansen per riflettere la sua espansione nella regione, con i binari che attraversano le prefetture di Niigata e Toyama - quest'ultima famosa per il suo corridoio di neve profondo 20 metri (66 piedi) - per terminare alla stazione di Kanazawa nella prefettura di Ishikawa.

Il prolungamento del 2024, che terminerà alla stazione di Tsuruga nella prefettura di Fukui, aggiungerà 125 chilometri (78 miglia) di binari e offrirà una serie di nuove opportunità di viaggio ai visitatori internazionali. Il viaggio da Tokyo alla stazione di Tsuruga durerà tre ore e otto minuti, 51 minuti in più rispetto ai tempi di percorrenza attuali.

"L'apertura dell'Hokuriku Shinkansen ha aumentato le interazioni tra le città e ha ampliato il flusso di visitatori per affari e turismo in tutta l'area", ha dichiarato un rappresentante della West Japan Railway Company (West JR) quando gli è stato chiesto come il nuovo Shinkansen abbia influenzato la regione negli ultimi anni.

Questo è più evidente che nella prefettura di Ishikawa, che ha visto un impatto drammatico sul suo settore turistico quando il treno proiettile è stato esteso alla città di Kanazawa.

I numeri raccontano la storia: nel 2019 ha registrato 3,3 milioni di turisti in più rispetto all'anno precedente l'apertura della stazione dello Shinkansen di Kanazawa nel 2015.

"Anche se il numero di turisti non ha recuperato il livello pre-Covida-19, dall'apertura di Kanazawa, le ricadute sono apparse e sono continuate sotto vari aspetti, tra cui un aumento significativo del numero di turisti, superando di gran lunga le aspettative", spiega a CNN Travel Yumiko Omoteguchi, che lavora nella divisione turismo della prefettura di Ishikawa.

I villaggi di sorgenti calde di Hokuriku

Si spera che la nuova estensione porti alla ribalta internazionale le zone poco esplorate della regione di Hokuriku.

Tra i principali punti di interesse vi sono i villaggi termali (onsen) della zona.

Ce ne sono quattro situati vicino alla stazione di Komatsu e alla stazione di Kaga Onsen nell'Ishikawa (Awazu, Yamanaka, Yamashiro e Katayamazu) e uno, Awara Onsen, con una stazione omonima nella prefettura di Fukui.

"Numerose località termali, da quelle a prezzi ragionevoli ai ryokan (locande) di lusso, sono in fila per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e, con l'estensione della linea Shinkansen nel marzo 2024, ci aspettiamo che molti turisti visitino queste aree", afferma Omotegushi.

Aggiunge che gli ospiti che pernotteranno nelle cinque località termali dovrebbero essere circa 3 milioni nel 2024, con un aumento di circa 400.000 unità rispetto ai dati pre-Covid del 2019.

Il KAI Kaga, vecchio di quattro secoli, è uno dei ryokan onsen di Ishikawa che non vede l'ora di accogliere nuove ondate di viaggiatori.

Precedentemente chiamata Shiroganeya, questa tradizionale locanda giapponese è stata costruita nel 1624 a Yamashiro, al servizio di personaggi del calibro del signore feudale del dominio di Kaga nel periodo Edo e di Rosanjin Kitaoji, un famoso artista dei primi anni del 1900.

Il gruppo Hoshino Resorts, nato in patria, ha rilevato e ristrutturato lo spazio nel 2012.

Il ryokan, caratterizzato da pareti in legno rosso e da un giardino zen all'aperto, mostra con orgoglio l'artigianato regionale in ogni angolo e collabora con le comunità locali per promuovere il turismo nella zona.

Ogni stanza è decorata con oggetti artigianali in carta, tessuti tinti e servizi da tè Kutani-yaki (uno stile di porcellana riccamente dipinta).

Ogni sera si svolge uno spettacolo contemporaneo ispirato alla tradizionale danza del leone mitico (shishi).

"Per KAI Kaga, (la nuova linea Shinkansen) è un'opportunità per condividere il fascino di Kaga con i clienti non solo in Giappone ma anche a livello internazionale", ha dichiarato alla CNN Travel il direttore generale Aya Morishita.

Dinos, un tempio buddista tecnologico e il granchio reale

Le stazioni della prefettura di Fukui sulla linea Shinkansen - la stazione di Awara Onsen, la stazione di Fukui, la stazione di Echizen-Takefu e la stazione di Tsuruga - saranno probabilmente tutte destinazioni popolari per i viaggiatori grazie all'arrivo del treno proiettile. E per una buona ragione.

Come Ishikawa, la prefettura di Fukui ha un'architettura antica ben conservata, siti storici e templi. Nel frattempo, nuove attrazioni stanno già sorgendo nella città di Fukui e nei suoi dintorni, mentre quelle esistenti si stanno espandendo.

"L'estensione della linea Hokuriku Shinkansen a Fukui dovrebbe portare un drastico cambiamento nel flusso di persone e merci", afferma Yasui Masaki, direttore della divisione di promozione turistica Omotenashi della città di Fukui.

"È un'opportunità unica nel secolo per promuovere il meglio che Fukui ha da offrire. Ci troveremo di fronte a una svolta importante, l'inizio di una nuova era per Fukui". Si prevede che il numero di turisti internazionali aumenterà molto di più quando l'Expo 2025 di Osaka si terrà un anno dopo l'estensione dello Shinkansen".

Accanto alla stazione di Fukui è stato costruito un complesso commerciale alto 100 metri (328 piedi) che ospita un hotel Courtyard by Marriott, una food hall a tre piani che celebra la cucina locale di Fukui, uffici e un edificio residenziale e che, secondo quanto riferito, sarà inaugurato entro marzo 2024.

Il Museo dei Dinosauri della Prefettura di Fukui, che ospita una delle più grandi collezioni di dinosauri dell'Asia, ha recentemente subito un'importante espansione. Ora ospita 50 scheletri completi di dinosauri, tra cui un raro fossile di mummia di Brachylophosaurus con pezzi di pelle ben conservati.

Per qualcosa che i viaggiatori non potranno sperimentare in nessun altro luogo del Giappone, Yasui dice che il servizio commemorativo buddista tecno del Tempio Sho-onji è un "must-see".

"L'interno del tempio è impressionante di per sé, ma solo qui è possibile sperimentare un nuovo stile unico di servizio buddista che utilizza la musica techno e la mappatura delle proiezioni, rendendo l'esperienza indimenticabile", dice il direttore del turismo.

Creati nel 2016 per attirare i visitatori più giovani, i servizi commemorativi techno due volte l'anno (di solito a maggio e ottobre) sono diventati così popolari che il tempio sta progettando di aprire uno "spazio artistico" che permetterà alle persone di sperimentare il servizio durante tutto l'anno, ha detto Yasui.

Per quanto riguarda la cucina locale, Fukui è un importante produttore di riso e un porto di frutti di mare, il che la rende una destinazione ideale per gli amanti del sushi.

I granchi Echizen gani - granchi maschi che raggiungono gli 80 centimetri di lunghezza - sono tra le prelibatezze più apprezzate della regione.

Esplorare al di fuori di Tokyo, Osaka e Kyoto

"Finora i turisti stranieri che arrivavano nella Prefettura di Fukui provenivano principalmente dai Paesi dell'Asia orientale, grazie alla vicinanza con l'Aeroporto Internazionale del Kansai (Osaka) e l'Aeroporto Internazionale del Giappone Centrale (Nagoya) e al fatto che molti voli per questi aeroporti provengono da Paesi dell'Asia orientale e del Sud-Est asiatico", afferma Nagata Tomohiro, senior group manager dell'Ufficio del Turismo Internazionale della Prefettura di Fukui.

Con il nuovo collegamento Shinkansen, i turisti che atterrano negli aeroporti di Haneda o Narita, vicino a Tokyo, potranno più facilmente recarsi direttamente nella prefettura di Fukui.

"Si prevede un aumento del numero di turisti provenienti dall'Europa, dal Nord America e dall'Australia, che utilizzano principalmente l'aeroporto di Narita", afferma Nagata, che incoraggia i viaggiatori a esplorare le aree urbane più frequentate di Tokyo, Osaka e Kyoto.

Per gli amanti dei sakura, il fiume Asuwa, che attraversa la città di Fukui, è costeggiato da un tratto di due chilometri di alberi di ciliegio in fiore che fioriscono ogni primavera.

La città è anche una buona base per chi vuole visitare il parco del castello di Maruoka, una delle 12 torri del castello rimaste in Giappone, e l'Eihei-ji, uno dei due principali templi buddisti Zen Soto del Giappone.

Nel parco Nishiyama, tra le stazioni di Fukui e Echizen-Takefu, i visitatori possono ammirare un mare di cespugli di azalee e visitare uno zoo di panda rossi.

Il responsabile del turismo raccomanda anche le aspre formazioni rocciose a Tojinbo, nonché il panoramico Mikata Goko (Cinque laghi di Mikata) e la linea dell'arcobaleno che lo accompagna - una strada di 11 chilometri che offre una vista sui laghi - nel Parco quasi nazionale della baia di Wakasa, vicino alla stazione di Tsuruga.

Perché si chiama "arcobaleno"? Venite a Fukui per scoprire la risposta", spiega Nagata.

