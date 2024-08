- Il nuovo ministro delle Finanze Schneider vuole "non solo risparmiare"

La nuova Ministra delle Finanze di Schleswig-Holstein, Silke Schneider, intende perseguire una politica di austerità moderata e socialmente bilanciata, come ha dichiarato in un'intervista all'Agenzia Tedesca di Stampa. "Mi impegno per una politica finanziaria solida, che va oltre il semplice controllo del flusso di cassa", ha detto la politica dei Verdi. "Il consolidamento del bilancio non è solo questione di risparmio, ma anche di plasmare". Equilibrare tutti gli argomenti è una sfida.

Schneider, avvocato di 56 anni, ha sostituito la longa manus del Ministro delle Finanze Monika Heinold (Verdi) il 1° agosto, che si è ritirata dalla politica dopo 12 anni in carica. Schneider era precedentemente Presidente del Tribunale Regionale di Lubecca e ha anche prestato servizio presso la Corte Costituzionale dello Stato. In precedenza, è stata Segretaria di Stato delle Finanze fino al 2017.

Caso della Corte Costituzionale per il Bilancio

"I sono entusiasta di tornare in politica con energia e spirito di squadra, soprattutto in questi tempi difficili che non prosperano", ha detto Schneider. SPD e FDP hanno annunciato un ricorso contro il bilancio, che è anche finanziato con tre prestiti d'emergenza. "Non ho previsioni su come deciderà la Corte Costituzionale dello Stato", ha detto Schneider. Il suo focus è sul bilancio del 2025.

"La questione di un altro prestito d'emergenza è alla fine decisa dal parlamento", ha detto Schneider. Tale procedura è vincolata a rigorose linee guida. "Un prestito d'emergenza non è mai una soluzione permanente. E il parlamento dello stato deve esaminare attentamente questo".

Freno al Debito e Fondi Speciali

Schneider sostiene attivamente una riforma moderata del freno al debito. "Considero la regolamentazione del freno al debito corretta e importante, poiché fornisce orientamento e sicurezza", ha detto Schneider. Tuttavia, la regolamentazione del 2009 non fornisce risposte alle molte crisi che i governi federali e statali hanno affrontato dal COVID-19 e dalla guerra in Ucraina. "Non c'è modo di evitarne una riforma".

Schneider è meno critica nei confronti dei fondi speciali. "Il fondo speciale 'Impuls' ha dimostrato quanto sia utile per garantire i progetti di infrastruttura necessari", ha detto. Non si tratta di un bilancio ombra, ma è progettato in modo trasparente. La Corte Costituzionale Federale ha stabilito che la riallocazione di 60 miliardi di euro nel bilancio federale 2021 al Fondo per il Clima e la Trasformazione era nulla, e che il governo federale non può prendere prestiti d'emergenza per gli anni futuri.

"Parlo di un fondo per gli investimenti. Abbiamo urgentemente bisogno di investire nelle reti. Vogliamo attrarre qui in Schleswig-Holstein l'industria che è a basse emissioni di carbonio e sostenibile, per rafforzare il lato delle entrate", ha detto Schneider. "Per questo, dobbiamo mettere da parte i soldi. Pertanto, considero sensato accumulare beni a lungo termine in questi settori. E questi non sono bilanci ombra".

Molto Resiliente

La madre di sei figli si considera molto resiliente. "Ho imparato a sviluppare molto umorismo con i figli, ad essere molto flessibile e rilassata. Inoltre, ho una profonda fiducia di base che le cose funzioneranno", ha detto. Come giocatrice di squadra, è sempre interessata alle buone soluzioni.

