- Il nuovo dramma d'amore Emily a Parigi continua

Parigi del passato, ma per coloro che desiderano crogiolarsi in immagini romantiche della Francia, il mondo delle fiabe di Emily è pronto per essere trasmesso su Netflix a partire da giovedì (15.08.). Con i suoi scenari kitsch, abbigliamenti discutibili e tanto drama amoroso complicato, la quarta stagione di "Emily in Paris" torna in scena, almeno per la prima parte.

Lily Collins torna nei panni dell'ambiziosa giovane responsabile del marketing, Emily, che arriva a Parigi da Chicago e si innamora della città e del suo fascino francese dopo uno shock culturale iniziale. Collins descrive questa nuova stagione come "la stagione della vulnerabilità". I fan possono aspettarsi scene caotiche e crolli emotivi, come ha rivelato a "InStyle". Fino ad ora, molto drammatico.

"Triangoli, cerchi, quadrati": gli intrecci amorosi diventano ancora più complicati?

Nella nuova stagione, Emily, che ha iniziato la serie come ingenua, appare più sicura di sé e addirittura un po' audace. Tuttavia, non aspettatevi troppo ardore, poiché Collins avverte: "Triangoli, cerchi, quadrati - la geometria dell'amore è più forte che mai quest'anno". Dopo che Emily ha probabilmente fatto sesso fuori dalla camera da letto per la prima volta, si rende conto di avere bisogno di confini chiari - e di una coperta sul letto.

Il creatore della serie, Darren Star, cerca di mostrare più vita quotidiana nei nuovi episodi della serie spesso criticata per la sua mancanza di realismo e romanticismo. Le prime foto suggeriscono che Emily vivrà il suo primo inverno a Parigi - naturalmente, in abiti non meno stravaganti di quelli delle stagioni precedenti. Altrimenti, perché Collins e la stylist Marylin Fitoussi avrebbero preparato più di 80 look?

Emily ancora divisa tra Gabriel e Alfie

La grande domanda che molti fan si pongono è come evolve la vita amorosa di Emily dopo il finale esplosivo della terza stagione. Camille (Camille Razat) ha annullato il suo matrimonio improvviso con il suo compagno di lunga data Gabriel (Lucas Bravo) - in parte a causa della sua convinzione che lui abbia sentimenti per Emily. Da quando la serie è iniziata, Emily e Gabriel si sono girati intorno, incapaci di far funzionare una relazione.

Se le possibilità di Gabriel con Emily migliorano dopo la rivelazione della gravidanza di Camille rimane da vedere. Il produttore Star racconta a "Deadline": "Forse Emily e Gabriel non sono destinati a stare insieme, almeno non nel prossimo futuro". E riguardo all'ex partner di Emily, Alfie (Lucien Laviscount), Star dice: "Penso che non giocherà un ruolo romantico importante, ma non significa che se ne sia andato per sempre". Camille e la migliore amica di Emily, Mindy (Ashley Park), potrebbero affrontare delle montagne russe emotive.

Emily a Roma invece che a Parigi

Un vero cambiamento arriva con gli episodi autunnali. "Anche se il cuore di Emily rimane fedele a Parigi, la sua vita prenderà svolte inaspettate questa stagione: non stupitevi se farà delle vacanze romane", ha anticipato Collins lo scorso anno. Dopo aver vissuto come una dea in Francia, Emily vivrà ora la dolce vita? E andrà in Italia da sola, con un accompagnatore o incontrerà un nuovo potenziale interesse amoroso lì?

Anche se i temi e i personaggi della serie di successo rimangono gli stessi nella quarta stagione, lo show offre ancora una volta intrattenimento leggero e una fuga dalla vita di tutti i giorni in dieci episodi. Rispetto alle stagioni precedenti, ci sono più storyline che non coinvolgono direttamente Emily, il che consente uno sviluppo dei personaggi per i ruoli secondari. Vengono affrontati anche temi seri come l'abuso di potere, anche se in modo digeribile. E, insieme agli intrecci romantici, alcune non piccole bugie mantengono la tensione e il dramma.

