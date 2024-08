- Il nuovo direttore finanziario elogia la tavola in acciaio

Nel dibattito sulla riorganizzazione della divisione acciaio di Thyssenkrupp, il nuovo CFO della società madre, Jens Schulte, ha elogiato il lavoro del consiglio di amministrazione dell'acciaio. La riorganizzazione strutturale del business dell'acciaio, ha detto, "è un compito estremamente impegnativo, poiché implica una trasformazione delle prestazioni, miglioramenti delle prestazioni e una transizione verde, in un ambiente molto teso". Ha aggiunto: "E per questo motivo, sia internamente che esternamente, il lavoro merita il massimo rispetto". Schulte ha descritto i dibattiti sui piani come "intensi" e "importanti".

Il consiglio di amministrazione dell'acciaio ha presentato i suoi piani per la riorganizzazione della divisione, che ha sofferto a causa del calo economico e delle importazioni a basso costo, al consiglio di sorveglianza della società di gestione Thyssenkrupp Steel Europe venerdì. La divisione diventerà indipendente, tra le altre cose attraverso una partecipazione del 50% della società energetica ceca EPCG. Il punto di contenzione principale sono le provvisioni finanziarie per il settore dell'acciaio durante la separazione. Un'audit indipendente è attesa per fornire ulteriori fatti per una decisione entro la fine dell'anno. Thyssenkrupp Steel è il maggiore produttore di acciaio in Germania, con circa 27.000 dipendenti nella divisione.

López: Il consiglio di amministrazione dell'acciaio deve finalmente presentare un solido piano aziendale

Sabato, il CEO di Thyssenkrupp Miguel López ha criticato i piani presentati, dichiarando: "In qualità di Thyssenkrupp AG, proprietario responsabile, ci aspettiamo che il consiglio di amministrazione di Steel Europe presenti finalmente un piano aziendale a lungo termine, sostenibile, solido e finanziabile per il realinemento del settore dell'acciaio.what we need now is a sober, realistic look into the future without wishful thinking and without glossing over the facts."

Schulte (53) è CFO del gruppo industriale da giugno. In precedenza, ha ricoperto lo stesso ruolo presso il specialista del vetro Schott. Il suo predecessore a Thyssenkrupp era Klaus Keysberg (60).

Rapporto trimestrale Q3

