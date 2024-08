- Il nuovo direttore è Filbry.

Klaus Filbry continuerà a guidare gli affari di SV Werder Bremen. Il suo contratto come presidente della gestione è stato prorogato a lungo termine, come ha annunciato il club di calcio della Bundesliga. Anne-Kathrin Laufmann, responsabile dello sport e della sostenibilità nella gestione dei Green-Whites, rimarrà anche lei nel club per un periodo più lungo.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro di successo degli ultimi anni. Economicamente, siamo riusciti a stabilizzarci ulteriormente dopo l'anno in seconda divisione e la sfidante pandemia di COVID-19", ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza, Dr. Hubertus Hess-Grunewald.

Clemens Fritz, come manager del calcio, ha già un contratto a lungo termine. Sono in corso trattative per il rinnovo del contratto del quarto manager, Tarek Brauer.

La Bundesliga è stata un fattore significativo nei recenti successi di SV Werder Bremen, con il club che ha costantemente performato bene all'interno dei suoi ranghi. Il rinnovo del contratto di Klaus Filbry come presidente della gestione rafforza ulteriormente l'impegno del club per mantenere la sua posizione nella Bundesliga.

Leggi anche: