Il nuovo D-Day dei Detroit Pistons: la squadra cerca di evitare di eguagliare la più lunga striscia di sconfitte nella storia dello sport americano

Era dai tempi delle 29 sconfitte consecutive dei Chicago Cardinals nella NFL, tra il 1942 e il 1945, che una squadra americana non subiva una striscia di sconfitte così lunga come quella dei Pistons, che con le loro 28 sconfitte hanno già raggiunto un record di insuccessi in una singola stagione NBA.

La ventottesima sconfitta è stata una straziante 128-122 subita dai Boston Celtics ai tempi supplementari giovedì, dopo che i Pistons si erano lasciati sfuggire un vantaggio di 19 punti all'intervallo nel terzo quarto.

"Ho sofferto per loro, perché sentiamo di essere vicini non solo a vincere una partita, ma a vincerne molte altre se giochiamo in questo modo contro la maggior parte delle squadre della lega", ha detto ai giornalisti il capo allenatore dei Pistons Monty Williams.

"Ho solo detto loro che ci vuole molto carattere e integrità per fare quello che stanno facendo... Ho visto squadre arrendersi in circostanze più difficili di quelle che stiamo affrontando".

La striscia di sconfitte è una brutale delusione per una squadra che nelle ultime stagioni ha cercato di ricostruire attraverso i giovani con scelte alte - tra cui la guardia Cade Cunningham con la prima scelta assoluta nel 2021 e Ausar Thompson con la quinta scelta di quest'anno - e attirando Williams ai Pistons quest'anno con un pesante contratto da allenatore.

Tuttavia, invece di offrire spiragli di successo futuro, questa squadra dei Pistons è entrata nel pantheon delle peggiori squadre NBA di sempre, insieme ai Philadelphia 76ers del 1972-1973, agli Charlotte Bobcats del 2011-12, ai Sixers del 2015-16 e ai Dallas Mavericks del 1992-93.

In effetti, attualmente ha una percentuale di vittorie peggiore di tutte queste squadre, con un record di appena 0,065 in questa stagione, rispetto alla percentuale di vittorie di 0,110 accumulata dai Sixers del 1972-73, che detengono il dubbio record di peggior stagione NBA di sempre.

Con la squadra più giovane della lega - con un'età media di soli 23,5 anni - l'apparente mancanza di esperienza è stata molto evidente nella deprimente striscia di sconfitte dei Pistons.

"Mi sentirei a favore di qualsiasi squadra che sta attraversando questo momento; qualsiasi delle altre 29 squadre, mi sentirei deluso per loro", ha detto all'Athletic l'ex stella dei Pistons e ora responsabile delle operazioni di basket dell'NBA Joe Dumars.

"È il caso dei Pistons: mi dispiace per l'organizzazione e per i tifosi. ... Ho trascorso tutta la mia carriera lì. Quindi è dura vedere i ragazzi passare questo momento... Spero che possano porre fine allo scivolone prima o poi".

Sabato i Pistons giocheranno contro i Toronto Raptors alle 18.00 ET.

Jason Hanna della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com