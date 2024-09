Il nuovo capo di gabinetto della CDU sostiene l'espansione delle discussioni del partito oltre le controversie sull'immigrazione

Dennis Radtke, destinato a sostituire Karl-Josef Laumann nella rappresentanza dei lavoratori della CDU, invita alla prudenza contro l'eccessiva enfasi sulle preoccupazioni migratorie. Parlando con il Süddeutsche Zeitung, Radtke ha espresso la sua convinzione che la CDU non dovrebbe limitarsi ai soli discussioni sull'immigrazione. Egli riconosce che il sostegno dei lavoratori all'AfD nelle elezioni passate è stato determinato da più di semplici preoccupazioni sull'immigrazione. "Trovo l'idea che l'immigrazione sia la causa principale di tutti i problemi e il motivo principale del successo dell'AfD troppo semplicistica, soprattutto tra la forza lavoro industriale", ha dichiarato Radtke.

Secondo Radtke, la CDU deve presentare soluzioni concrete per i lavoratori, invece di trasformarsi in un partito dei lavoratori puro. Per farlo, la leadership dovrebbe essere estesa per includere una più ampia gamma di preoccupazioni. "Le nostre perdite alle ultime elezioni federali sono state dovute a difetti nella nostra politica sociale", ha osservato. Le discussioni sull'immigrazione e le espulsioni non dovrebbero essere incorniciate in modo da avvantaggiare l'AfD, ha consigliato Radtke.

Nessun titolo di "figlio adottivo" da Merz

Destinato ad essere eletto come nuovo leader della rappresentanza dei lavoratori della CDU sabato a Weimar, sostituendo il lungo presidente Karl-Josef Laumann, Radtke ha chiarito la sua relazione con il leader del partito Friedrich Merz. "Mi candido alla presidenza della CDU sabato - non come futuro genero di Friedrich Merz", ha dichiarato. Ha sottolineato che la sua collaborazione con Merz è completamente professionale e ha respinto qualsiasi caratterizzazione di sé come oppositore o avversario di Merz.

Radtke si è opposto alle richieste di aumentare l'età pensionabile, argomentando contro l'apertura di un nuovo dibattito sulla questione. "Non credo che sia saggio riaccendere il dibattito sull'età pensionabile in questo momento. Non c'è alcun vantaggio in questo dibattito sull'età pensionabile di 70 anni. Alcune persone potrebbero scegliere di lavorare fino a 70 anni, ma per altre è impossibile", ha condiviso Radtke. Nato e cresciuto a Bochum-Wattenscheid e precedentemente servito come segretario del sindacato, ha espresso i suoi pensieri in un'intervista al giornale.

L'appuntamento di Radtke come nuovo leader della rappresentanza dei lavoratori della CDU arriva nonostante la sua posizione sia in contrasto con quella dell'AfD sull'immigrazione. Egli ha sottolineato che la popolarità dell'AfD tra i lavoratori non è basata esclusivamente su preoccupazioni sull'immigrazione.

Nel contesto delle elezioni della CDU, Radtke si è allontanato dall'essere percepito come il "figlio adottivo" di Merz, mantenendo una relazione professionale con il leader del partito.

