Il nuovo capo della divisione siderurgica di Thyssenkrupp ha annunciato i piani di riduzione dei dipendenti.

La situazione nella divisione acciaio di Thyssenkrupp è al punto più basso, secondo il nuovo responsabile Dennis Grimm. Ciò potrebbe significare tagli ancora più profondi del previsto, che si traducono in potenziali perdite di posti di lavoro.

Grimm ha affrontato la situazione con il quotidiano generale dell'Ovest, dichiarando: "I tempi duri richiedono misure dure. Dobbiamo aumentare i nostri profitti". Grimm ha ulteriormente spiegato: "Le condizioni del mercato sono peggiorate recentemente e non c'è alcuna indicazione di recupero a breve termine". Thyssenkrupp Steel deve adattarsi a queste circostanze.

I tagli previsti per Thyssenkrupp Steel potrebbero essere più severi del previsto. Grimm ha rivelato che una nuova "strategia aziendale" è attualmente in fase di elaborazione. "Una parte significativa di questa revisione strategica riguarda la determinazione della nostra struttura operativa futura", ha spiegato Grimm. "Dobbiamo snellire l'azienda per una migliore prestazione - subito". Tuttavia, Grimm non ha rivelato le cifre esatte delle perdite di posti di lavoro. "Non possiamo fornire una figura precisa sul numero di dipendenti che conserveremo una volta completata la strategia e negoziato con i rappresentanti dei dipendenti. Ma lasciate che sia chiaro - sarà inferiore a quello che abbiamo ora", ha dichiarato Grimm.

Grimm è succeduto a Bernhard Osburg, che si è dimesso a causa di divergenze con il CEO Miguel Lopez sulla futura direzione della divisione acciaio. Lopez sta promuovendo la riduzione delle capacità di produzione a causa della debole domanda e l'esternalizzazione dell'attività siderurgica in una joint venture 50:50 con il miliardario ceco Daniel Kretinsky. I rappresentanti dei dipendenti esprimono preoccupazione per le potenziali perdite di posti di lavoro a migliaia.

Ristrutturazione totale

I lavoratori di Thyssenkrupp Steel lottano contro la debole domanda, in particolare nel settore automotive, i costi energetici elevati e la concorrenza feroce dall'Estremo Oriente. L'azienda sta conducendo una revisione approfondita di ciascun business per determinare se verranno ulteriormente sviluppati all'interno o all'esterno dell'azienda. "Di conseguenza, valutiamo e valutiamo costantemente il potenziale di sviluppo di tutte le unità aziendali alla luce delle loro prospettive future che beneficerebbero di tutti i stakeholder", ha spiegato l'azienda venerdì. La strategia del portafoglio rimane invariata.

I piani per l'indipendenza della divisione sono noti quanto quelli per il business marittimo, dove si stanno esplorando partnership con investitori finanziari e lo stato. Altri segmenti, come la Tecnologia Automobilistica, potrebbero subire modifiche attraverso partnership e attività del portafoglio se ritenute vantaggiose.

Le difficoltà persistenti nel settore dell'acciaio, come quelle viste in Thyssenkrupp, stanno causando preoccupazione. Grimm ha menzionato che Thyssenkrupp Steel deve adottare una nuova strategia aziendale, che potrebbe comportare significativi cambiamenti nella struttura operativa e potenzialmente portare a perdite di posti di lavoro.

Leggi anche: