Il nuovo capo della Boeing riporterà la costruttrice di aerei in difficoltà sulla buona strada

Boeing si trova attualmente sotto una forte pressione a causa di accuse di difetti di sicurezza nei suoi aerei. L'ultimo incidente che ha suscitato scalpore è avvenuto a gennaio, quando un coprimanica della cabina di un 737 MAX 9 di Alaska Airlines si è staccato durante il volo, costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza.

Sul piano finanziario, il colosso dell'aerospaziale sta lottando per riprendersi dalle conseguenze di due incidenti mortali avvenuti nel 2018 e nel 2019, nonché dall'impatto della pandemia di COVID-19 sull'industria aeronautica. La nomina di Ortberg come successore del CEO uscente Dave Calhoun è stata annunciata il 31 luglio, lo stesso giorno in cui il rivale Airbus di Boeing ha segnalato una perdita significativa di oltre 1,4 miliardi di dollari per il secondo trimestre.

Ortberg, che torna dal pensionamento per subentrare al 67enne Calhoun, ha una vasta esperienza come manager del settore aeronautico. Ha lavorato nell'industria per oltre 35 anni e ha guidato aziende come Collins Aerospace, ora una consociata di RTX, attraverso diverse fusioni e acquisizioni.

Gli esperti del settore hanno notato che la nomina di Ortberg porta una prospettiva esterna a Boeing. "Vediamo Kelly Ortberg come un acquisto per Boeing", hanno scritto gli analisti di Melius Research. Ha "un background tecnico" e "esperienza nel guidare un'azienda quotata in borsa". Inoltre, Ortberg ha "decenni di esperienza nell'industria aerospaziale" e "è un esterno che potrebbe portare un nuovo approccio per risolvere i problemi di Boeing".

Il problema più urgente per Ortberg sarà probabilmente il ripristino della qualità della produzione. Boeing ha già elaborato un piano per questo su richiesta della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti. Per raggiungere gli standard di qualità necessari, Boeing sta anche valutando la reintegrazione di Spirit AeroSystems, un fornitore che era stato scorporato nel 2005, per 4,7 miliardi di dollari.

La decisione di Ortberg di lavorare a Seattle, Washington, dove Boeing è stato fondato e dove si trovano le linee di assemblaggio del 737 e del 777, potrebbe anche giocare a suo favore. Il Distretto 751 dell'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), che rappresenta oltre 30.000 dipendenti di Boeing nella zona di Seattle, ha già elogiato la decisione di Ortberg di vivere in città come "un passo nella giusta direzione".

Il sostegno del sindacato è importante poiché Boeing sta attualmente trattando il prossimo contratto di lavoro, che entrerà in vigore a settembre. Il sindacato ha già autorizzato lo sciopero se non si raggiunge un accordo entro allora.

Ortberg non ha ancora commentato il suo nuovo ruolo di CEO di Boeing, ma ha dichiarato in una dichiarazione di essere "estremamente onorato e umile" di unirsi a questa "azienda iconica". Il CEO uscente Calhoun rimarrà come consigliere speciale del consiglio di amministrazione di Boeing fino a marzo 2025.

