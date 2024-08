- Il nuovo capo del clero di Osnabrück fa giuramento di fedeltà

Il diacono cattolico frescomente nominato per Osnabrück, Dominicus Meier, ha confermato la sua fedeltà al Primo Ministro della Bassa Sassonia, Stephan Weil (SPD), come tradizione. Durante il suo discorso, il vescovo Dominicus ha toccato il dovere congiunto della chiesa e dello stato di promuovere il benessere dei residenti locali, i loro diritti e, in definitiva, proteggere la loro dignità, garantita dalla Costituzione, per tutta la vita.

Questo è stato espresso durante un evento formale presso la residenza degli ospiti del governo dello stato di Hannover.

Weil: Obiettivi paralleli per chiesa e stato

L'amministrazione della Bassa Sassonia si aspetta una collaborazione produttiva e augura ogni bene al vescovo Dominicus nel suo ruolo di diocesi di Osnabrück. La diocesi funge da rappresentante della comunità cattolica nella Bassa Sassonia e svolge un ruolo significativo negli affari dello stato.

"Chiesa e stato condividono l'obiettivo di rafforzare l'unità sociale, promuovere un'esistenza rispettosa e cooperativa e preservare la natura", ha dichiarato Weil.

Il vescovo Dominicus ha assunto il controllo della diocesi di Osnabrück il 28 maggio, dopo le dimissioni di Franz-Josef Bode l'anno precedente. Con circa 520.000 cattolici, la diocesi di Osnabrück copre ampie aree della Bassa Sassonia occidentale e della città di Brema. La cerimonia di giuramento odierna è finalizzata a dedicare i sacerdoti diocesani alla struttura fondamentale libera e democratica del paese.

