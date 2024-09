- Il nuovo anno accademico è di fondamentale importanza per il Baden-Württemberg.

Buste dagli armadietti, pranzi al sacco dagli scaffali: Gli studenti del Sudovest si stanno preparando per il loro ritorno a scuola lunedì, dopo una lunga pausa estiva di sei settimane. Il nuovo anno scolastico presenta ostacoli familiari, ma anche alcune novità. Ecco un riepilogo degli eventi e dei fatti principali:

Scarsità di insegnanti

La persistente carenza di insegnanti è un problema di lunga data. All'inizio dell'ultimo anno scolastico, c'erano 565 posizioni vacanti, 191 in meno rispetto all'anno precedente. Il Ministro dell'Istruzione, Theresa Schopper (Verdi), discuterà i progressi del processo di assunzione in una conferenza stampa del giovedì.

Questo problema è anche una preoccupazione per i genitori. "Le carenze di insegnanti hanno sempre ripercussioni su tutti gli aspetti. Influenzano le conoscenze trasmesse e quindi i voti degli esami finali. Creano un problema di sorveglianza nelle scuole elementari. Hanno un impatto sulla dimensione delle classi", ha detto Sebastian Koelsch, presidente del consiglio dei genitori dello stato.

Nuovi insegnanti

I nuovi insegnanti sono anche pronti ad aiutare a risolvere la carenza di insegnanti. Per la prima volta quest'anno, i nuovi insegnanti senza laurea in insegnamento inizieranno a insegnare in tutti i tipi di scuole. Secondo il Ministero dell'Istruzione, circa 400 insegnanti si uniranno attraverso il programma di ingresso diretto.

Questi nuovi insegnanti provengono da diverse professioni e inizieranno a insegnare immediatamente. Riceveranno anche una formazione pedagogica per due anni e dovranno superare lo stesso esame degli insegnanti regolari. Se si distinguono nel loro primo anno, possono essere offerti loro posti permanenti dal ministero.

Scelta della scuola primaria

I genitori degli alunni di quarta elementare sono anche interessati dai cambiamenti. Per la prima volta, la regolamentazione per le raccomandazioni delle scuole primarie verrà implementata in questo anno scolastico, invece di basarsi esclusivamente sulla preferenza dei genitori. Verrà utilizzata una modalità composta da tre componenti – raccomandazione dell'insegnante, prova di competenza e desiderio dei genitori – invece. Se due su tre componenti sono d'accordo, quella decisione avrà la meglio. Se i genitori vogliono ancora che il loro figlio frequenti una scuola secondaria, dovranno sostenere un ulteriore esame. Tuttavia, questa raccomandazione si applica solo alle scuole secondarie.

Educazione alla democrazia

Il Sindacato dell'Istruzione e della Scienza (GEW) ritiene che debba essere data maggiore importanza all'educazione alla democrazia nelle scuole. "L'educazione alla democrazia deve diventare una vera priorità", ha detto il leader del sindacato Monika Stein. I risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia hanno dimostrato che la democrazia è minacciata. "Spero e credo che il weekend abbia finalmente svegliato gli ultimi pochi e abbia evidenziato l'importanza di investire di più nell'educazione alla democrazia", ha aggiunto Stein. Stein ha anche invitato il Ministero dell'Istruzione a fornire migliori informazioni per gli insegnanti riguardo alla piattaforma dei social media TikTok. Il sindacato ha già suggerito al Ministero dell'Istruzione di offrire agli insegnanti una breve valutazione dello sviluppo della piattaforma. Ci sono numerosi problemi che possono essere dannosi per la salute sulla piattaforma, nonché un'ampia diffusione di disinformazione. Gli insegnanti non possono permettersi di affrontare questi aspetti oltre ai loro compiti quotidiani.

Dal punto di vista degli studenti, l'insegnamento nel paese richiede una modernizzazione. "Riceviamo insegnamenti obsoleti con tecniche didattiche obsolete e contenuti obsoleti a scuola", ha criticato il consiglio degli studenti dello stato in una lettera al Ministro dell'Istruzione Schopper e ad altri stakeholder dell'istruzione.

Il presidente del consiglio degli studenti dello stato, Joshua Meisel, ha utilizzato le lezioni di tedesco come esempio di insegnamento obsoleto. "Analizzare poesie è qualcosa che molti studenti trovano noioso", ha detto. Questo non è rilevante per la loro vita quotidiana e dovrebbe essere meno enfatizzato. "Invece, dovrebbero essere coperti argomenti più urgenti", ha suggerito Meisel. Dal punto di vista del rappresentante degli studenti, una maggiore enfasi sulla scrittura argomentativa sarebbe utile – anche per distinguere meglio le fake news e il populismo.

Aumento delle assenze scolastiche

Gli insegnanti del sudovest segnalano un aumento del numero di studenti che non frequentano le lezioni. "Riceviamo segnalazioni da tutto il paese di studenti che hanno abbandonato gli studi. Molti giovani che sono tenuti a frequentare la scuola professionale dopo aver completato o lasciato una scuola secondaria non sono nemmeno presenti nelle scuole professionali", ha detto Michaela Keinath, vicepresidentessa dell'Associazione degli Insegnanti delle Scuole Professionali (BLV).

Durante l'anno scolastico, un numero crescente di giovani sta semplicemente abbandonando e non frequentando le lezioni. "Questo è già significativamente aumentato negli ultimi uno o due anni", ha detto Keinath. Alle scuole professionali, questo interessa circa il 10% degli studenti, e in altre aree del sistema scolastico professionale, può interessare fino al 20%, secondo Keinath. La BLV non ha fornito numeri specifici.

