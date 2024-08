Il nuovo allenatore Wück percepisce una doppia situazione di top.

Dopo aver concluso con successo la sua carriera di allenatore con una medaglia di bronzo a Parigi, il ruolo di guidare la squadra femminile della DFB ora spetta a Christian Wück. Non è la sua prima volta con gli ufficiali della federazione, che lo vedono come tutto tranne che un scelta casuale. Wück mira a riconquistare la sua posizione precedente o addirittura superarla un giorno.

Proprio prima della sua presentazione ufficiale, un piccolo intoppo tecnico ha oscurato la sala stampa del lussuoso campus della Deutsche Fußball Bund. Ma Wück, 51 anni, è rimasto impassibile. Ha posato per numerosi fotografi in una polo nera, godendosi l'imprevista attenzione.

Durante la sua presentazione, due settimane dopo aver vinto la medaglia di bronzo olimpica, Wück ha espresso la sua gratitudine per essere stato scelto per questo ruolo. Come persona "spontanea", ha confessato di aver accettato l'offerta dopo una sola notte di riflessione. "Allenare la nazionale femminile tedesca è un privilegio straordinario per me. Questa squadra ha un enorme potenziale. Le basi sono state poste per preparare la strada per future vittorie", ha detto.

Ribadendo il suo ruolo di "sviluppatore" fino al 2026, Wück ha citato la superb mentalità che ha osservato alle Olimpiadi di Parigi. "Adesso si tratta di affinarne i dettagli per riconquistare la seconda o addirittura la prima posizione", ha affermato. Questi aggiustamenti minuziosi sarebbero stati affrontati in collaborazione con i suoi assistenti allenatori Maren Meinert e Saskia Bartusiak.

"Non un appuntamento al buio"

Smentendo i dubbi sulla sua mancanza di esperienza nel campo femminile, Wück ha affermato: "Ho avuto il vantaggio di essere a conoscenza di questa opportunità sin da gennaio e ho potuto osservare numerosi incontri e video, familiarizzandomi gradualmente con il terreno di gioco".

Dal punto di vista dell'allenatore, ha concluso: "Le differenze non sono così pronunciate. Giochiamo su un campo verde, cerchiamo di segnare gol. I fondamenti rimangono gli stessi".

Il suo curriculum come allenatore dei giovani maschi della DFB dal 2012 ha ottenuto l'approvazione dei decisori. "Non è un novellino. Christian è molto rispettato", ha sottolineato il CEO della DFB Andreas Rettig. Inoltre, il direttore sportivo della DFB Nia Künzer ha osservato: "Ciò che mi ha colpito è la sua capacità di plasmare i giocatori, far emergere il meglio di loro e plasmare una squadra in grado di vincere titoli. Questo sarà un fattore significativo per noi".

"Due numeri uno"

Wück potrebbe guidare un cambiamento generazionale. Il futuro della fazione Under 30, guidata dalla capitano Alexandra Popp e da Marina Hegering, rimane incerto. "Ho parlato con diversi giocatori e ho un'idea di dove sta andando la corrente", ha suggerito Wück, ma ha resistito nel rivelare specifiche. Ha anche mantenuto un atteggiamento cauto riguardo alla situazione dei portieri, rivelando: "Ho due scelte di prim'ordine in Merle Frohms e Ann-Katrin Berger. La Francone ha confermato la sua convinzione con fermezza".

Wück ha del tempo per strategizzare prima del suo debutto. Il suo debutto è previsto per il 25 ottobre (ore 20:30) nella partita di Wembley. Tre giorni dopo, la sua squadra affronterà l'Australia in casa, a Duisburg. Il loro primo grande impegno sarà l'EM 2025 in Svizzera, una competizione per la quale si sono già qualificati sotto la guida di Horst Hrubesch. La domenica, Wück osserverà diversi dei suoi potenziali giocatori durante la Supercoppa tra Bayern e Wolfsburg.

