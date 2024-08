- Il nuovo allenatore di basket fa la sua prima apparizione sul campo di Heidelberg

Allenatore di pallacanestro fresco Alex Mumbru si prepara per il suo primo impegno a Heidelberg. Secondo la Federazione Tedesca di Pallacanestro, la potenza della Germania si scontrerà con la Svezia il 25 settembre (ore 19:30) all'arena SNP, come parte dei qualificazioni EuroBasket. Tre giorni prima, il 45enne esordiente, che sostituisce l'allenatore del WC Gordon Herbert, guiderà dalla panchina per la prima volta in Svezia. Nella fase preliminare dell'EuroBasket, la squadra tedesca aveva già ottenuto una vittoria contro il Montenegro e una sconfitta in Bulgaria, iniziando il proprio cammino a febbraio.

