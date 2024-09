Il nuovo allenatore del Bayern intende salire a livelli senza precedenti.

Gordon Herbert, recent appuntato come allenatore di Bayern Monaco, punta a ripetere il successo con la nazionale tedesca. All'EuroLeague, incontra diversi dei suoi compagni del Mondiale e ha strategie specifiche per "maiali" e "purosangue".

Dopo essere riuscito a resistere al suo ritiro in Finlandia per soli tre giorni, Herbert ha prontamente abbracciato il suo nuovo ruolo a Bayern Monaco dopo il passo falso alle Olimpiadi. "È stato davvero bello ricominciare", ha condiviso il canadese noto per la sua insaziabile fame di successo. Arrivato sull'Isar, ha svelato un'ambizione audace.

"Il mio obiettivo è difendere il titolo tedesco e raggiungere la Final Four dell'EuroLeague", ha dichiarato alla conferenza stampa. Dichiarazioni del genere sono familiari a Herbert. Assunto il ruolo di allenatore della nazionale nel 2021, aveva promesso tre medaglie in tre anni - una promessa che aveva suscitato risate. Tuttavia, ha zittito i critici conquistando il bronzo ai Campionati Europei, l'oro al Mondiale e mancando per un soffio una medaglia olimpica tre settimane prima.

La squadra di Monaco trarrà senza dubbio beneficio da uno come lui. Da quando ha posto gli occhi sulla supremazia europea, Bayern Monaco è diventato la prima squadra tedesca a qualificarsi ai playoff dell'EuroLeague nel 2021 e nel 2022. Purtroppo, ha chiuso al 15° posto negli ultimi due turni principali, cercando di migliorare sotto la guida di Herbert.

Maiali e Purosangue

L'ambizione di Herbert di raggiungere qualcosa di straordinario con Bayern Monaco è stata evidente fin dall'inizio. Aveva già organizzato la sua prima sessione di allenamento a Monaco l'15 agosto, solo otto giorni dopo la partita per il bronzo a Parigi. Questa "dedizione" non è sconosciuta agli atleti professionisti, soprattutto a quelli del blocco tedesco su cui Herbert fa affidamento.

A Monaco, il 65enne, il cui contratto si estende fino al 2026, ritroverà non solo Niels Giffey e Andreas Obst, ma anche Oscar da Silva e Johannes Voigtmann, che conosce bene dalla nazionale. L'unica eccezione è Isaac Bonga, che ora gioca per il Partizan Belgrado nell'EuroLeague. "La transizione diventa significativamente più facile", ha riferito Herbert: "Quando si sono uniti la scorsa settimana, le cose hanno iniziato a muoversi più velocemente. Credo che questo sia un enorme vantaggio".

Mentre Herbert ha riconosciuto che lavorare con il club differiva leggermente dal lavorare con una nazionale, ha comunque utilizzato la sua tipica strategia di distribuzione dei ruoli a Monaco. Stava parlando di "maiali" e "purosangue" - "È essenziale negli sport di squadra che i 'maiali', i giocatori di ruolo, non aspirino a essere superstar", ha spiegato. "Ma è ancora più importante che i tuoi migliori giocatori, i 'purosangue', svolgano i loro compiti da 'maiali'".

Rimane da vedere quali giocatori sono più adatti per ciascun ruolo in questa straordinaria squadra della Bundesliga. Herbert ha ancora tre settimane prima dell'inizio della stagione. Il suo debutto è previsto per il 20 settembre contro i Niners Chemnitz. Il 3 ottobre, Bayern inaugurerà il suo nuovo SAP Garden contro la prestigiosa formazione di Real Madrid nell'EuroLeague.

Durante il suo mandato a Bayern Monaco Basketball, Herbert ha ritrovato diversi dei suoi compagni del Mondiale, tra cui Niels Giffey, Andreas Obst, Oscar da Silva e Johannes Voigtmann. Ha condiviso la sua strategia per questi giocatori, distinguendo tra "maiali" e "purosangue", sottolineando l'importanza che i giocatori di ruolo non ambiscano a essere superstar, mentre si assicura che i migliori giocatori svolgano i loro ruoli di supporto in modo efficace.

Bayern Monaco Basketball, con la sua squadra della Bundesliga, affronterà la formazione dell'EuroLeague di Real Madrid il 3 ottobre nella sua prima partita al nuovo SAP Garden, sotto la guida dell'ambizioso Gordon Herbert.

Leggi anche: