- Il nuovo allenatore del Bayern, Herbert, esprime il desiderio di essere guidato da Pesic.

L'ex-allenatore di basket nazionale Gordon Herbert si affida all'esperienza di un allenatore navigato nel suo nuovo ruolo di coach di FC Bayern. Il 65enne ha spiegato a "Sport Bild" che è entusiasta di collaborare con il direttore di basket di Monaco Marko Pesic e spera di "imparare dal suo padre Svetislav, che visita spesso Monaco, permettendomi di utilizzarlo come mentore."

Svetislav Pesic (74) è un allenatore molto rispettato in Germania e in Europa: il serbo ha guidato la squadra DBB al titolo europeo del 1993 e ha conquistato quattro titoli della Bundesliga con Alba Berlin e uno con Bayern nel 2014. Come allenatore della nazionale del suo paese, ha recentemente affrontato la Germania e Herbert in due partite cruciali: è stato battuto nella finale del Mondiale del 2023 a Manila, ma è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo per la Serbia contro i tedeschi alle Olimpiadi di Parigi.

Incontro con cinque olimpionici gold medal

Quella partita ha segnato la fine del mandato di Herbert come allenatore della nazionale. Ha rifiutato offerte lucrose per rimanere in Germania. È stato piacevolmente colpito dall'interesse di Monaco, dichiarando che non si trattava di soldi. "I Bayern sono uno dei club più importanti a livello mondiale. Questa opportunità mi permette di allenare diversi dei miei giocatori della nazionale." Cinque olimpionici gold medal sono nella rosa dei Bayern: Andreas Obst, Nick Weiler-Babb, Niels Giffey, Oscar da Silva e Johannes Voigtmann.

Solo otto giorni dopo la partita per il bronzo a Parigi e un breve soggiorno nella sua seconda casa in Finlandia, l'allenatore canadese ha iniziato il suo nuovo ruolo a Monaco domenica. Le stelle olimpiche erano inizialmente assenti dagli allenamenti.

La prima partita amichevole contro Brose Bamberg è prevista per sabato. A seguire, un torneo a Lubiana, in Slovenia, all'inizio di settembre. La stagione della Bundesliga inizia il 20 settembre contro i Niners Chemnitz, con l'Eurolega che inizia due settimane dopo, il 3 ottobre, con una partita casalinga contro il Real Madrid nel nuovo SAP Garden.

