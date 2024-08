- Il nuotatore tedesco Wetekam si assicura la medaglia iniziale nelle gare di nuoto.

Trionfi in piscina e giubilo per i giocatori di ping-pong tedeschi nella Arena Sud di Parigi. Il nuotatore esordiente Maurice Wetekam ha conquistato la prima medaglia della squadra tedesca nella piscina dell'Arena La Défense, arrivando terzo nei 100m rana. "Incredibile! Sensazione irreale," ha esclamato.

Valentin Baus e Thomas Schmidberger hanno garantito almeno l'argento maschile in doppio avanzando alle finali. Hanno superato Abdullah Öztürk e Nesim Turan dalla Turchia 3:2 in un incontro thriller, fissando uno scontro per l'oro sabato (14:00 CEST).

Schmidberger, paralizzato dalla vita in giù, ha riflettuto, "Un'altra partita combattuta, non posso lamentarmi." Come nel turno precedente, ci sono voluti cinque set per assicurarsi la vittoria. Ziegler, l'allenatore nazionale, ha riso, "Stanno cercando di agitarmi o forse di intrattenere il pubblico. Entrambe le strategie funzionano."

Purtroppo, Thomas Bruechle e Sandra Mikolaschek hanno mancato la medaglia dopo essere stati battuti dalla Thailandia, Wijittra Jaion e Yuttajak Glinbancheun, nei quarti di finale per 2:3.

La giornata si è conclusa senza medaglie per Tanja Scholz e Verena Schott. Schott è riuscita a migliorare il suo tempo iniziale di sei secondi, classificandosi settima nei 200m misti individuali. "Sono il tipo di persona che migliora con l'andare della competizione," ha dichiarato la 35enne, la cui preparazione è stata ostacolata da una grave malattia respiratoria. Tuttavia, ha ancora possibilità di brillare.

Scholz, invece, non è riuscita a migliorare e ha dovuto competere in una categoria diversa a causa della mancanza di concorrenti nella sua categoria, praticamente eliminando le sue possibilità. "C'è una mancanza di competizioni nelle categorie di partenza più piccole. Più inclusione è essenziale per far sì che tutti possano competere," ha condiviso.

Partenza infelice

L'esordio della squadra femminile di pallacanestro in carrozzina è stato altrettanto deludente, con la Germania senza speranze contro gli Stati Uniti, che ha subito una sconfitta per 44:73 (20:41). Lisa Bergenthal, una giocatrice di 24 anni, ha ammesso, "Forse non era il nostro giorno, ma abbiamo avuto giorni così. Siamo fiduciosi che possiamo dare il meglio nel prossimo gioco."

Tuttavia, la squadra di pallavolo seduta ha avuto un inizio più promettente, vincendo contro il Brasile 3:0. Herzog, l'allenatore nazionale, ha commentato, "Non mi aspettavo questo. Abbiamo giocato al nostro potenziale oggi. Era una vittoria meritata."

La Germania ha avuto successo anche nelle competizioni di nuoto, con gli atleti che hanno conquistato diverse medaglie. Oltre al bronzo di Maurice Wetekam nei 100m rana, la squadra di nuoto tedesca ha ottenuto un posto nelle finali del 4x100m misto maschile, garantendo così buone possibilità di conquistare una medaglia in quell'evento.

Leggi anche: