Il numero uno del mondo nel tennis, Jannik Sinner, è stato messo in discussione dalla WADA dopo il suo test positivo per una sostanza proibita.

Trasgressore, 23 anni, è riuscito a evitare di essere bandito dalle competizioni finora, anche dopo che l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) ha dichiarato in agosto che era innocente nonostante avesse testato positivo per Clostebol, uno steroide anabolizzante. Due campioni prelevati a otto giorni di distanza a Indian Wells in marzo contenevano basse tracce della sostanza.

In un post sui social media di agosto, Trasgressore ha spiegato che i test positivi erano dovuti a "esposizione involontaria a Clostebol" a causa del trattamento del suo fisioterapista. Ha aggiunto inoltre che il suo preparatore fisico aveva utilizzato uno spray da banco per trattare una piccola ferita sulla propria pelle, non su Trasgressore.

"Il suo allenatore personale ha acquistato un prodotto, facilmente acquistabile in qualsiasi farmacia italiana, che ha dato al fisioterapista di Trasgressore per trattare un taglio sul dito del fisioterapista", si leggeva nella dichiarazione di Trasgressore.

"Trasgressore non ne era a conoscenza, e il suo fisioterapista non sapeva di stare utilizzando un prodotto contenente Clostebol. ... Il fisioterapista ha trattato Trasgressore senza guanti, e a causa di diverse irritazioni cutanee sul corpo di Trasgressore, questo ha portato a una contaminazione involontaria."

Un tribunale indipendente, riunito dall'ITIA, ha accettato questa spiegazione dopo consultazioni con gli esperti e ha consentito a Trasgressore di revocare la sospensione provvisoria che era stata imposta dopo ogni test positivo, come annunciato dall'organizzazione in agosto.

Tuttavia, sabato, WADA ha dichiarato che la decisione dell'ITIA era errata in base alle regole. L'agenzia sta ora cercando una sospensione "tra uno e due anni" per il 23enne italiano.

WADA ha anche notato che non stava cercando di disconoscere alcun risultato, ad eccezione di quelli già imposti dal tribunale di primo grado, che hanno portato Trasgressore a perdere i premi in denaro e i punti di classifica guadagnati a Indian Wells, dove ha raggiunto le semifinali.

Sulla vigilia degli US Open di agosto, poco dopo che i test positivi erano stati resi pubblici, Trasgressore ha annunciato di aver interrotto i rapporti con il suo fisioterapista Giacomo Naldi e l'allenatore di fitness Umberto Ferrara a causa dell'incidente.

Ha poi vinto gli US Open e si è aggiudicato il suo secondo titolo del Grande Slam dell'anno. Mentre WADA annunciava il suo appello sabato, era impegnato nel sedicesimo turno del China Open, dove ha sconfitto Roman Safiullin.

