Il supervisore delle elezioni esaminerà l'esito dell'assegnazione del distretto all'interno dell'assemblea legislativa sassone. Diversi partiti politici e esperti delle elezioni di Wahlrecht.de sospettano che il supervisore delle elezioni statali possa aver commesso un errore nell'ultima assegnazione del distretto all'interno dell'assemblea legislativa, come riportato dal "Leipziger Volkszeitung". Sembra che sia stato utilizzato un processo di assegnazione del distretto errato. Il portavoce della commissione elettorale statale ha riconosciuto questo a dpa.

Secondo LVZ, con il processo alternativo, l'AfD avrebbe perso un seggio, perdendo così il suo potere di veto nell'assemblea legislativa. Questo potere di veto consentiva ai parlamentari dell'AfD di ostacolare l'adozione di determinate leggi statali che richiedevano una maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

In Sassonia, come in altri stati federali, i giudici costituzionali e i capi degli uffici di audit statali vengono eletti con una maggioranza dei due terzi di tutti i parlamentari. Di conseguenza, alcuni ruoli non avrebbero potuto essere riempiti senza l'approvazione dell'AfD. Inoltre, le assemblee legislative non avrebbero potuto sciogliersi da sole.

Secondo i risultati provvisori, la CDU è emersa come forza predominante con il 31,9% dei voti. L'AfD è arrivata seconda con il 30,6%, mentre l'alleanza "Sahra Wagenknecht" (BSW) è riuscita a ottenere l'11,8% dei voti e dovrebbe giocare un ruolo significativo nella formazione del governo futuro. L'SPD ha ottenuto il 7,3% dei voti, con i Verdi al 5,1%. La Sinistra è entrata a malapena nell'assemblea legislativa con il 4,5%, grazie alla vittoria di due mandati diretti a Lipsia. Si è poi applicata una clausola che ha consentito loro di entrare nell'assemblea legislativa in base ai loro risultati della seconda votazione, nonostante siano risultati sotto la soglia del 5%.

L'errore nell'assegnazione del distretto, che avrebbe potuto far perdere all'AfD un seggio e il suo potere di veto nell'assemblea legislativa sassone, è stato oggetto di controversie tra diversi partiti e esperti delle elezioni. Se il processo alternativo di assegnazione del distretto fosse stato utilizzato, come riportato da LVZ, l'AfD ne sarebbe stata significativamente colpita nell'assemblea legislativa.

