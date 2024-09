Il numero di vittime causate dalle inondazioni in Europa continua a salire.

Alluvioni in diverse parti dell'Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca hanno causato almeno undici morti. L'Austria ha segnalato due decessi aggiuntivi secondo la polizia, portando il totale a tredici. Nella Repubblica Ceca, una persona ha perso la vita nel fiume Krasovka nella regione orientale di Moravia-Slesia, secondo il presidente della polizia Martin Vondrasek. Il bilancio delle vittime attuali in quattro nazioni è di undici. Le autorità cecoslovacche hanno anche segnalato almeno sette persone disperse.

14:04 Alluvioni in Europa: il governo tedesco estende l'assistenzaIl governo tedesco ha esteso la sua assistenza alle persone colpite dalle alluvioni in diversi paesi europei. La portavoce Christiane Hoffmann ha dichiarato a Berlino: "Le persone nei nostri paesi vicini, i nostri partner europei e le persone qui dovrebbero sapere: seguiamo da vicino la situazione e siamo pronti ad aiutare". I danni in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania sono a volte catastrofici. Hoffmann ha espresso: "Siamo scioccati dalle immagini e dalle notizie di morti e dispersi. A nome del governo federale, esprimiamo le nostre condoglianze e la nostra solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti".

13:43 Orban rinvia gli impegni internazionali a causa delle alluvioniIl primo ministro ungherese Viktor Orban ha rinviato tutti i suoi impegni internazionali a causa delle alluvioni nel paese. Orban ha annunciato su X: "A causa delle condizioni meteorologiche estreme e delle alluvioni in corso in Ungheria, ho rinviato tutti i miei impegni internazionali". Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Orban avrebbe dovuto partecipare a un dibattito sul programma della presidenza semestrale del Consiglio dell'UE dell'Ungheria presso il Parlamento europeo a Strasburgo il giorno successivo. Il politico di destra è spesso criticato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

13:12 Ostrava sommersa dall'acqua: brecce nei dighe nella terza città più grande della Repubblica CecaLe misure di evacuazione sono state estese a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca, a causa del pericolo di alluvioni imminenti. Il ministro dell'Ambiente Petr Hladik ha dichiarato dopo una riunione d'emergenza: "Sembra che ci siano state brecce in diversi distretti". I residenti sono stati evacuati utilizzando barche gonfiabili. Circa 100 metri cubi d'acqua al secondo stanno attraversando i varchi. Si stanno facendo tentativi per riempire i varchi con pietre. Ostrava, abitata da circa 285.000 persone, si trova alla confluenza di diversi fiumi, tra cui l'Oder e l'Opava. La città mineraria e industriale si trova a circa 280 chilometri a est di Praga. Il traffico ferroviario per Ostrava e oltre verso la Polonia è completamente bloccato. Una centrale elettrica ha dovuto essere chiusa. A Bohumin, vicino, le reti elettriche e di telefonia mobile sono state interrotte a causa delle alluvioni. L'approvvigionamento idrico potabile è crollato in numerose aree.

12:33 Record di pioggia: 450 litri di pioggia per metro quadrato in un paese cecoLa pioggia della depressione "Anett" è stata notevole: dal venerdì sono caduti 450 litri di pioggia per metro quadrato a Serec, un paese della Repubblica Ceca, vicino al confine polacco. Si tratta del valore più alto delle ultime giornate, ha notato l'esperto meteorologico di ntv.de Oliver Scheel. In Germania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land ha il valore più alto con 320 litri in quattro giorni. In Austria, sono caduti 364 litri nella zona intorno a St. Pölten e 369 litri a Lilienfeld. A Vienna sono stati registrati 279 litri, ma poi i punti di misurazione sono falliti, quindi i valori precisi non sono attualmente disponibili. In Polonia, il valore più alto di 200 litri è caduto a Katowice.

12:25 Romania: le alluvioni hanno causato sei morti nella regione dei CarpaziLe forti piogge e le alluvioni nella regione dei Carpazi in Romania hanno causato almeno sei morti. Le regioni di Galati, Vaslui e Iasi nell'est del paese sono state particolarmente colpite. Circa 300 persone sono state costrette ad evacuare e circa 6.000 case rurali sono state allagate. Le vittime erano principalmente anziani, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le alluvioni resterà in vigore fino a mezzogiorno. Le aree isolate sono state particolarmente colpite, con le persone che cercavano rifugio sui tetti per evitare di essere travolte dalle acque delle alluvioni. Sono stati inviati centinaia di vigili del fuoco.

11:01 Wroclaw in allarme inondazioneDopo le forti piogge e le inondazioni nel sud-ovest della Polonia, la città di Wroclaw (Breslavia) nella Bassa Slesia si sta preparando per l'arrivo di un'ondata di inondazione. Il sindaco Jacek Sutryk ha dichiarato l'allarme inondazione per la città sull'Oder. Le misure includono il monitoraggio costante delle dighe, il controllo e la protezione dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, ha spiegato Sutryk in un video su Facebook. L'ondata di inondazione è prevista per martedì. Le previsioni precedenti che la città non sarebbe stata gravemente colpita sono state riviste, ha sottolineato Sutryk. although the flood is not expected to reach the heights of the 1997 Oder flood, which submerged a third of the city, Sutryk highlighted that the infrastructure has greatly improved since then, with new dikes, retention basins, and polder systems. He hopes the floodwaters will stay out of the city.

10:35 Commento del governatore austriaco sulla situazione delle inondazioni: "Ancora critica e drammatica"

Despite a momentary break in the rain, the flood situation in eastern Austria remains extremely precarious. "It's not over yet, it remains critical, it remains dramatic," says Lower Austria's Governor Johanna Mikl-Leitner. By Monday, up to 80 liters of rain per square meter are forecast for some regions. The current major issue is the dams. "There is a high risk of dam failure," officials report. Life in public places has mostly come to a halt. Over 200 roads in Lower Austria are closed, about 1,800 buildings have been evacuated, and many schoolchildren and kindergarteners are staying home, Mikl-Leitner added. Over 3,500 households are currently without power. The extent of the damage is at present unknowable. "The flood victims will certainly be helped," the governor assured. In the past few days, up to 370 liters of rain per square meter have fallen in some regions of Lower Austria - several times the usual monthly amount.

10:10 L'Oder continua a salire a Breslavia

Il livello dell'acqua dell'Oder a Breslavia continua a salire. Secondo i dati del Centro di Controllo delle Inondazioni della Bassa Slesia, il valore è di 5.54 metri al mattino. Si prevede che nel corso della giornata verrà superata la soglia dei sei metri, che potrebbe causare l'allagamento di aree abitate. La soglia di allarme tre è già stata raggiunta alla stazione di misurazione di Schöna sull'Oder vicino al confine con la Repubblica Ceca, dove il livello dell'acqua era a 6.09 metri. La stessa soglia di allarme è in vigore anche alla Lausitzer Neiße vicino al confine con la Polonia, con il livello dell'acqua a 5.56 metri, a pochi centimetri dalla soglia quattro. Un tratto della strada federale B99 è stato chiuso a Görlitz per motivi di sicurezza, ha dichiarato un portavoce della polizia. Il livello di allerta per la fase 3 è di 4.80 metri in questo punto.

09:49 Prima vittima nelle inondazioni ceche: un uomo annega nella Krasovka

Una vittima è stata confermata nelle inondazioni in Repubblica Ceca. Le autorità segnalano anche almeno sette persone disperse. Un uomo è annegato nel piccolo fiume Krasovka nel distretto di Bruntál nella parte orientale della Moravia-Slesia, secondo il presidente della polizia Martin Vondrasek, alla radio pubblica. Tre persone sono scomparse dopo aver guidato un'auto in un fiume in piena vicino a Jeseník nelle montagne dei Monti Metalliferi. L'auto non è stata trovata. Le persone disperse rimaste sono finite in vari corsi d'acqua come il fiume Otava. Un uomo di una casa di riposo al confine con la Polonia è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala ha descritto la situazione come una "inondazione del secolo" - un'inondazione che statisticamente si verifica una volta ogni secolo nello stesso posto. Sono state segnalate altre vittime legate alle inondazioni in altri paesi dell'UE (vedi entry 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna cade nella Neiße a Goerlitz

Una donna è caduta nella Neiße mentre controllava il livello dell'acqua a Goerlitz. Secondo i primi resoconti della polizia, la donna è scivolata sul bordo dell'acqua vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è caduta nel fiume. È riuscita a galleggiare per circa 700 metri prima di tirarsi fuori appena prima della diga della Vierradmühle. Sta ricevendo cure ospedaliere per ipotermia.

09:00 Il THW tedesco si prepara per operazioni su larga scala sull'Elba e sull'Oder

L'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. "Siamo preparati per schierare forze più numerose sull'Elba e sull'Oder se necessario", ha detto il capo del dipartimento del THW Fritz-Helge Voss nel "Morning Magazine" della ZDF. Voss consiglia ai residenti delle aree interessate di fare scorte di beni essenziali. Voss riconosce che la Germania è stata fortunata finora, ma i fiumi Elba, Neiße e Oder sono attesi per inondarsi questa settimana. Nel fine settimana, il THW aveva circa 140 personale

08:43 Governo Polacco Discute lo Stato di Disastro Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha convocato un incontro di gabinetto d'emergenza lunedì mattina a seguito delle pesanti alluvioni nel sud-ovest della Polonia. Ha preparato una dichiarazione di stato di disastri, ma è necessaria l'approvazione del consiglio. Le piogge continue nel sud-ovest della Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca, hanno causato le alluvioni. La città di Nysa nella regione di Opole è stata significativamente colpita durante la notte. I resoconti indicano che la sala operatoria dell'ospedale di Nysa è stata invasa dall'acqua del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder. Di conseguenza, un totale di 33 pazienti, compresi bambini e donne incinte, sono stati evacuati con le barche.

08:15 Baviera: Pioggia e Livelli di Acqua in Aumento Previsti La situazione delle alluvioni in Baviera rimane critica in alcune aree, con piogge previste. La situazione nelle località colpite non si è significativamente migliorata durante la notte, secondo la polizia. Il Hochwasser-Nachrichtendienst (HND) prevede un aumento dei livelli di acqua a causa delle piogge all'inizio della settimana. L'HND prevede un aumento dei livelli di acqua nel Danubio a Passau, nella Vils a Vilshofen e nell'Isar a Monaco. Si prevede che la situazione migliorerà gradualmente dal mercoledì, secondo le stime del Dienst der Deutschen Wetterdienst (DWD). Per i prossimi due giorni, il DWD prevede piogge continue dalle Alpi alle pendici, con possibilità di precipitazioni da 40 a 70 litri per metro quadrato e fino a 90 litri nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun Rilievo in Vista – Livelli di Alluvione Persistenti La Repubblica Ceca non sembra vedere un po' di sollievo dalle aree alluvionate. L'onda di piena del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga. Intere strade lì sono sommerse, come riferito dall'agenzia di stampa CTK. Le autorità cittadine, con una popolazione di quasi 10.000 abitanti, invitano le persone a non ostacolare i servizi di emergenza. "Nei prossimi pochi ore ci aspettiamo un'ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume", avverte il sindaco sui social media.

07:03 Rottura della Diga: Alluvioni Distruttive Registrate in Polonia Dopo la rottura di una diga in Polonia, i locali temono che le alluvioni distruttive si dirigano verso la regione della Glatzer Neiße. Le immagini hanno catturato la potenza cruda delle acque in piena.

06:40 Alluvioni in Europa: Morti in Polonia e Romania La Polonia e la Repubblica Ceca lottano contro le conseguenze di un'alluvione centenaria, mentre la situazione in Bassa Austria è critica dopo le forti piogge. Sono state segnalate diverse vittime a causa delle alluvioni: un vigile del fuoco in Austria, un individuo in Polonia e sei morti in Romania.

06:12 Evacuazioni in Repubblica Ceca a causa delle Alluvioni Con le peggiori alluvioni degli ultimi anni, le acque delle alluvioni hanno sommerso intere città come Jeseník nelle montagne Hrubý Jeseník e Krnov al confine con la Polonia. I servizi di emergenza a Jeseník hanno salvato centinaia di persone con barche e elicotteri. Dopo le alluvioni, le frane hanno rappresentato una minaccia in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri bloccati a Vienna a causa delle Alluvioni A causa dei livelli di acqua elevati del Danubio a causa delle forti piogge, i passeggeri di una nave da crociera svizzera sono bloccati a Vienna. Circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio non possono lasciare la "Thurgau Prestige", ormeggiata a riva. La passerella per il molo è sommersa e i passeggeri non possono sbarcare. Secondo Thurgau Travel, le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno sbarcare. I passeggeri sono stati informati che dovranno rimanere sulla nave almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" era prevista per salpare da Linz a Budapest e ritorno, ma ora è bloccata a Vienna.

La tempesta "Anett", nota a livello internazionale come "Boris", ha scatenato piogge bibliche e alluvioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto persone sono morte.

Il governo tedesco ha espresso solidarietà e condoglianze alle persone colpite dalle alluvioni in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania, comprese le vittime della Polonia. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha posticipato i suoi impegni internazionali a causa delle alluvioni nel suo paese.

