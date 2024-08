Previsioni di vendita in calo previste - Il numero di venditori di alberi natalizi diminuisce

Alcuni fornitori di alberi di Natale nel Brandeburgo prevedono un minor numero di acquirenti quest'anno e sono costretti a tagliare le spese. "Stiamo riducendo i nostri punti vendita da 100 a 50", ha dichiarato Christian Mai, responsabile del Werder Tannenhof. Lo scorso anno, meno persone hanno visitato le piantagioni per scegliere il loro albero.

Mai ha attribuito il calo all'aumento dei prezzi del carburante. Le persone stavano valutando tre volte prima di avventurarsi lontano per un albero. Inoltre, i produttori si sono trovati di fronte a costi più elevati a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, nonché dell'aumento del salario minimo. La scarsità di manodopera è stata un altro ostacolo. È stato difficile trovare venditori affidabili e motivati per gli stand.

A causa di questi fattori, i fornitori di alberi di Natale hanno deciso di ridurre le vendite. Azioni simili erano in corso da parte dei produttori in tutto il Brandeburgo e oltre.

I clienti dovranno spendere di più

"Tutti stanno affilando le matite", ha detto Mai, che è anche nel consiglio di amministrazione dell'Associazione federale dei produttori di alberi di Natale. Gestisce una piantagione in Turingia su 40 ettari, oltre a quella a Werder dove crescono 80 ettari di alberi di Natale.

Holger Zahn, CEO delle Späth'sche Baumschulen, ha segnalato un aumento dei costi di trasporto, che ha portato a un aumento del 5% del prezzo degli alberi quest'anno. I clienti possono aspettarsi di pagare circa 40 euro per un albero di prima qualità tra 1,25 e 1,50 metri, e circa 50 euro per uno tra 1,50 e 1,75 metri. Ha attribuito l'aumento ai prezzi del carburante, alle tariffe autostradali e al salario minimo.

Secondo Zahn, il vivaio, situato a Berlino, coltiva alberi di Natale su 20 ettari nel Brandeburgo, ma non solo alberi di Natale. In totale, 60 imprese coltivano alberi di Natale su 600 ettari.

Come il Werder Tannenhof, le Späth'sche Baumschulen non hanno segnalato perdite legate al tempo a causa delle precipitazioni adeguate. Tuttavia, hanno anche affrontato una carenza di lavoratori temporanei. Un altro ostacolo affrontato da molti proprietari di imprese nel settore, ma risolto nella società di Zahn, è stato trovare qualcuno che continui l'attività.

despite customers spending less on gardens and Christmas due to inflation and other purchases, Zahn remained "cautiously optimistic" about the impending season.

Christian Mai ha condiviso l'ottimismo di Zahn per la stagione. Non solo perché il tempo era stato favorevole quest'anno e non ci sono state perdite di raccolto, ma anche perché crede che molte persone compreranno ancora un albero, anche se non così tante come negli anni del COVID quando molte persone dovevano rimanere indoors.

In risposta alle pressioni finanziarie, il Werder Tannenhof, guidato da Christian Mai, ridurrà il numero di punti vendita da 100 a 50. A causa di queste circostanze, i venditori in questi punti vendita potrebbero dover adattare le loro strategie per mantenere l'attività.

