Il numero di ucraini che ricevono asilo automatico in Norvegia è diminuito

Meno ucraini da determinate regioni subiranno ora l'approvazione automatica dell'asilo in Norvegia. Il governo norvegese, attraverso l'UDI, considera sei aree occidentali dell'Ucraina come sicure, quindi i richiedenti asilo provenienti da queste regioni subiranno ora le procedure regolari per l'asilo. Il governo ha affermato che queste modifiche allo status di protezione collettiva sono intese ad aiutare coloro che ancora necessitano di protezione. Confermano il loro impegno a sostenere l'Ucraina.

Da quando l'invasione russa di febbraio 2022, la maggior parte degli ucraini arrivati in Norvegia ha ottenuto la protezione collettiva temporanea, senza valutazione individuale delle loro richieste. Tuttavia, ora la necessità di protezione nelle aree considerate sicure verrà valutata su base individuale, il che potrebbe portare al rifiuto di alcune richieste di asilo.

Al momento, la Germania non impone restrizioni del genere per specifiche regioni ucraine. L'accordo di protezione dei rifugiati per gli ucraini è valido fino a marzo 2025.

Nonostante l'abolizione dell'approvazione automatica dell'asilo per determinate regioni ucraine in Norvegia, gli individui provenienti da queste aree avranno ancora la possibilità di fornire prove a sostegno del loro bisogno di protezione durante il processo regolare per l'asilo. La politica rivista del governo norvegese mira a garantire equità e fornire protezione laddove è realmente necessaria.

