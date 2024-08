- Il numero di turisti che visitano il Mecklenburg-Vorpommern è notevolmente aumentato.

Questo estate, il popolare luogo di vacanza di Mecklenburg-Vorpommern ha accolto più visitatori del solito, secondo l'associazione turistica dello stato. I dati dell'Ufficio Statistico mostrano che nel primo semestre dell'anno ci sono stati 3,4 milioni di arrivi di visitatori, un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, e 13,1 milioni di pernottamenti, un aumento del 2,4%. Questo colloca Mecklenburg-Vorpommern leggermente al di sopra del tasso di crescita complessivo del paese del 2,2% per lo stesso periodo.

In un'inversione di tendenza insolita, più fornitori di turismo esprimono insoddisfazione che soddisfazione per il primo semestre di quest'anno e la stagione principale attuale, come rivelato da un'indagine condotta dall'associazione turistica. Il reclamo principale è la diminuzione dei profitti. Quasi tutti i fornitori segnalano un aumento della sensibilità al prezzo tra i turisti.

Sulla base dell'indagine, il 42% delle attività turistiche sta lottando con la carenza di manodopera in questa stagione, un aumento del 2% rispetto all'anno scorso. Il problema principale è la scarsità di lavoratori temporanei.

