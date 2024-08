Il numero di studenti di dottorato nelle università tedesche è leggermente diminuito

Il numero di dottorandi nelle università tedesche è leggermente diminuito. Nel 2023, erano 204.900 le persone impegnate nell'ottener un dottorato, come riportato dall'Ufficio Statistico Federale venerdì a Wiesbaden. Si tratta di uno 0,2 percento in meno rispetto all'anno precedente. In media, i dottorandi avevano 30,4 anni.

Gli uomini, con un'età media di 30,8 anni, erano quasi un anno più vecchi delle donne, che avevano un'età media di 29,9 anni. Quasi uno su quattro in cerca di un dottorato aveva una nazionalità straniera.

Più di uno su quattro stava conseguendo un dottorato nel campo della medicina umana/scienze della salute. Il secondo campo più popolare era matematica, scienze naturali, con il 23 percento. Il terzo e il quarto posto erano occupati da scienze ingegneristiche e diritto, economia e scienze sociali.

C'erano differenze significative nella distribuzione di genere tra i campi. Tre su quattro dottorandi in scienze ingegneristiche erano uomini. Nei campi dell'arte, della storia dell'arte e delle scienze agrarie, forestali e delle scienze alimentari, due su tre erano donne. In termini assoluti, gli uomini frequentavano più spesso i dottorati in scienze ingegneristiche, mentre le donne lo facevano più spesso nel campo della medicina umana/scienze della salute. In totale, la percentuale di donne e uomini era rispettivamente del 48 e del 52 percento.

Il 16 percento di coloro che lavoravano alla tesi di dottorato ha iniziato nel 2023, con un calo del 2,3 percento rispetto all'anno precedente. Tra i nuovi dottorandi, il 27 percento aveva una nazionalità straniera.

Gli studenti di dottorato in scienze ingegneristiche tendono ad essere uomini, con una percentuale di quasi tre su quattro. Circa il 20 percento degli studenti di dottorato che hanno conseguito il titolo nel 2023 erano stranieri, inclusi molti studenti.

Leggi anche: