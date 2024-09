Il numero di rifugiati in Germania raggiunge un picco storico.

L'intensità del dibattito sulla migrazione in Germania è aumentata dopo l'incidente con coltello di presunta ispirazione islamista a Solingen alla fine di agosto. Il conflitto in Ucraina ha portato a un record di quasi 3,5 milioni di rifugiati residenti in Germania, secondo il Registro Centrale degli Stranieri, come riportato dal "Neue Osnabrücke Zeitung" (NOZ). Clara Buenger, portavoce della politica dei rifugiati del gruppo di Sinistra nel Bundestag, ha dichiarato al giornale che ciò rappresenta solo il 4% della popolazione.

Buenger ha definito il dibattito sulla migrazione in Germania problematico con questi numeri. Ha espresso preoccupazione, sostenendo che i politici della coalizione semaforo, della CDU e dell'AfD stanno manipolando l'opinione pubblica, incolpando questa piccola minoranza di tutti i loro problemi. Ritiene che questo sia irresponsabile e serva a rafforzare l'estrema destra.

Dopo l'attacco con coltello di presunta ispirazione islamista, il governo federale ha proposto contromisure contro l'islamismo violento, il rafforzamento delle leggi sulla residenza e sull'asilo e i controlli alle frontiere con i paesi confinanti. Tuttavia, l'Unione ritiene che queste misure siano insufficienti.

"Ritorno alla ragione"

Il co-portavoce dei Verdi Omid Nouripour ha espresso disapprovazione per il tono del dibattito. Ha menzionato che a volte, dal campo democratico, ci sono accenti che ricordano certi manifesti dell'estrema destra degli anni '90, che chiedevano l'espulsione di tutti gli afghani e siriani. Li ha descritti come inappropriati e ha invitato tutti i partiti democratici a tornare alla ragione.

Nouripour ha criticato specificamente l'Unione, accusandola di chiedere il respingimento di massa dei rifugiati alle frontiere, compresi i richiedenti asilo. Ha detto che sono aperti a proposte ragionevoli dell'Unione, ma finora non ne sono state presentate.

Secondo il "NOZ", il Registro Centrale degli Stranieri conteggia tutte le persone che cercano rifugio in Germania per ragioni umanitarie, indipendentemente dallo stato di residenza. Alla metà del 2024, circa 1,18 milioni di queste persone provenivano dall'Ucraina.

Le preoccupazioni di Buenger sulla manipolazione nel dibattito sulla migrazione vanno oltre la Germania, poiché ritiene che simili tattiche siano utilizzate in altri paesi europei da politici di estrema destra. La rinnovata attenzione sulla migrazione in Germania, scatenata dall'incidente con coltello di presunta ispirazione islamista e dall'afflusso di rifugiati dall'Ucraina, ha portato a richieste di un "ritorno alla ragione" da parte del co-portavoce dei Verdi Omid Nouripour.

