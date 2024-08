Il numero di richieste di asilo in Germania diminuisce nel complesso

Il numero di richieste di asilo presentate in Germania a luglio è aumentato rispetto al mese precedente. Tuttavia, c'è stato un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf), a luglio sono state presentate 18.503 richieste di asilo in tutta la Germania. A giugno, l'ufficio aveva ricevuto 16.773 richieste di asilo. A luglio 2023, più di 23.000 persone hanno cercato protezione in Germania.

Dal inizio di gennaio alla fine di luglio di quest'anno, circa 140.000 stranieri hanno presentato per la prima volta richieste di asilo in Germania, il che rappresenta circa il 19,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

"I dati attuali dimostrano che le nostre misure per limitare la migrazione irregolare funzionano", ha detto la Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser. "Abbiamo portato chiarezza nella politica migratoria", ha aggiunto, facendo anche riferimento all'aumento dei rimpatri. La Germania protegge le persone dalla guerra e dal terrore. Tuttavia, coloro che non hanno bisogno di protezione devono lasciare la Germania.

Con i controlli alle frontiere interne da lei ordinati, Faeser ha detto che le rotte dei trafficanti di esseri umani vengono interrotte. Allo stesso tempo, è importante attuare il prima possibile la riforma concordata del Sistema europeo comune di asilo. La chiave per il controllo a lungo termine della migrazione irregolare si trova nei controlli efficaci alle frontiere esterne dell'UE e in una giusta distribuzione di coloro che cercano protezione in Europa.

Nel primo semestre del 2023, le richieste di asilo in Germania sono diminuite significativamente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nell'Unione europea sono in corso discussioni per migliorare il Sistema europeo comune di asilo per un controllo più efficace della migrazione irregolare.

