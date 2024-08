Il numero di persone uccise a Gaza dall'inizio della guerra è salito a oltre 40.000.

Il numero di persone uccise nella Striscia di Gaza dall'inizio del conflitto di Gaza dieci mesi fa è salito a oltre 40.000, secondo le cifre dell'autorità sanitaria controllata da Hamas. Inoltre, oltre 92.400 palestinesi sono rimasti feriti in questo periodo, secondo l'autorità. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente e non distinguono tra combattenti e civili.

Volker Türk, il Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha descritto questo come un "momento buio per il mondo". La maggior parte dei morti erano donne e bambini, una situazione che ha attribuito "in gran parte al ripetuto fallimento dell'esercito israeliano nel rispettare le leggi di guerra".

In media, circa 130 persone sono state uccise a Gaza ogni giorno negli ultimi dieci mesi. Türk ha descritto l'entità della distruzione delle case, degli ospedali, delle scuole e dei luoghi di culto da parte dell'esercito israeliano come "profondamente scioccante".

Il diritto internazionale umanitario stabilisce chiaramente che la protezione dei civili e della proprietà e delle infrastrutture civili è di massima importanza, ha detto. "Il nostro ufficio ha documentato gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte sia dell'esercito israeliano che dei gruppi armati palestinesi, compreso il braccio armato di Hamas". Türk ha nuovamente chiamato per un immediato cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi e dei palestinesi arbitrariamente detenuti.

Le organizzazioni umanitarie hanno espresso preoccupazione per l'impatto del conflitto sugli esseri umani nella Striscia di Gaza. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) ha riferito che circa 600 bambini hanno perso la vita in questo periodo.

Leggi anche: