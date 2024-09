Il numero di persone ferite a Kharkiv è salito a 9.

Ieri, di martedì, Kharkiv, una città dell'Ucraina, ha subito un altro intenso attacco aereo russo. Diversi missili guidati sono esplosi in vari settori. Il bilancio delle vittime è ora salito a 9 persone. Questo si aggiunge alla serie di recenti attacchi ai civili. Lo scorso domenica, un attacco di precisione ha ucciso una donna e ne ha ferite altre 43, tra cui 4 bambini.

08:46 Ucraina: Attacco russo a droni contro le strutture energetiche a SumyLe autorità della città ucraina di Sumy hanno segnalato un altro attacco alle loro strutture energetiche da parte di droni russi. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma questi attacchi ripetuti hanno messo a dura prova il sistema energetico. Martedì, la Russia ha attaccato l'infrastruttura energetica di Sumy e della regione circostante con razzi e droni, causando un blackout che ha interessato oltre 280.000 case, come annunciato dal Ministero dell'Energia.**

08:27 Stato Maggiore ucraino: 1130 perdite russe segnalate ieriLo Stato Maggiore ucraino riferisce un totale di 1130 perdite russe nelle ultime 24 ore. Dal lancio dell'invasione russa a febbraio 2022, l'Ucraina ha documentato un totale di 637.010 perdite nemiche. Nel corso dell'ultima giornata, le forze ucraine hanno riferito di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e 6 carri armati.**

07:55 L'Ucraina si prepara a schierare i caccia F-16 dei paesi alleatiL'Aeronautica ucraina ha finalizzato i piani per schierare i caccia F-16 forniti dai paesi alleati. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato tutti i compiti per le forze armate e il Ministero della Difesa, nonché esplorato le opportunità per espandere la flotta aerea e migliorare l'addestramento dei piloti nel suo discorso serale in video. Molti a Kyiv sostengono un addestramento di base più completo per i piloti, che attualmente dura solo 40 giorni. L'Ucraina si aspetta di ricevere circa 60 caccia F-16, ma solo pochi sono stati consegnati finora.**

07:19 La Russia respinge gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioniLa Russia sostiene di aver respinto con successo gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioni. I loro sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 54 droni ucraini in cinque regioni russe, secondo l'agenzia di stampa statale TASS, citando il Ministero della Difesa. I droni sono stati abbattuti principalmente nella regione di confine di Kursk, con il resto abbattuto nelle regioni di confine di Bryansk e Belgorod e nelle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver' a nord-ovest di Mosca, dove funzionari locali e blogger militari hanno segnalato un attacco di droni a un grande deposito di munizioni nella città di Toropets, causando un incendio nella città e costringendo i residenti a evacuare.**

06:57 Il deposito di munizioni russo a Toropets gravemente danneggiato dall'attacco ucrainoI blogger militari suggeriscono che l'attacco ucraino a Toropets nella regione di Tver' ha incendiato un deposito di munizioni contenente migliaia di tonnellate di munizioni e razzi. Il deposito è apparentemente ben attrezzato, con 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e laboratori. L'ex colonnello dei servizi di intelligence russi Igor Girkin afferma che la situazione nella regione resta sotto controllo. I blogger militari ucraini deducono dalle loro analisi che sono stati inflitti danni significativi, in particolare ai bunker più recenti.**

06:20 Il vicecapogruppo parlamentare dei Verdi: i partiti di destra diffondono le narrative russe in GermaniaIl vicecapogruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, ha proposto un dibattito parlamentare sull'operazione di influenza russa in Germania. "I documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA svelano i metodi subdoli con cui le entità russe manipolano la nostra democrazia, il dibattito pubblico e le elezioni", secondo il politico degli interni. "Con AfD, BSW e altri collaboratori che diffondono le narrative russe in pubblico e nei parlamenti, si stanno formando alleanze tossiche per sottomettere gli interessi tedeschi."**

05:42 I troll russi diffondono video falsi sulla candidata alla presidenza Kamala HarrisLe indagini di Microsoft hanno rivelato che gli attori russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza americana Kamala Harris. Il gruppo noto come Storm-1516, legato al Cremlino, ha prodotto due video falsi dal

03:57 Attacchi di Droni in Russia Secondo le autorità regionali, l'Ucraina sta bombardando diverse aree nella Russia occidentale utilizzando droni. Nel territorio di Smolensk, confinante con la Bielorussia, il governatore Vasily Anochin ha riferito su Telegram che sette droni ucraini sono stati abbattuti. In modo simile, un drone è stato distrutto sopra la regione di Orjol dall'antiaerea russa, secondo il resoconto del governatore Andrei Klychkov su Telegram. Nella regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina, almeno 14 droni da assalto ucraini sono stati abbattuti, secondo il comunicato del governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Kiev afferma che questi attacchi sono diretti contro infrastrutture militari, energetiche e di trasporto essenziali per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Indagine USA sull'esportazione di Uranio verso la Cina L'amministrazione USA sta indagando sui sospetti di bypassare il divieto di importazione di uranio russo negli USA attraverso la Cina. Ombre si addensano sulla possibilità che la Cina importi uranio arricchito dalla Russia mentre esporta il suo uranio prodotto localmente negli USA, secondo Reuters, citando fonti governative anonime. "Siamo preoccupati per il possibile aggiramento del divieto di importazione di uranio russo", ha detto Jon Indall, portavoce dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti (UPA). "Non vogliamo chiudere il rubinetto russo e ritrovarci dipendenti dalle forniture cinesi. Abbiamo chiesto al Dipartimento del Commercio di indagare sulla questione", ha aggiunto Indall. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha risposto alla richiesta di commento.

01:54 USA pianificano il rafforzamento delle riserve di petrolio Una fonte interna ha rivelato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di rinforzare le loro riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti stanno valutando l'acquisto di circa sei milioni di barili di petrolio a causa dei prezzi convenienti, secondo una fonte a conoscenza della questione. Se portato avanti, questo acquisto rappresenterebbe il più grande dal precedente grande rilascio del 2022, che era stato allora il "più grande rilascio di riserve di petrolio nella storia". Durante l'invasione della Russia in Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha venduto grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022, segnando un rilascio di riserve di petrolio storico.

00:45 Vittime nell'attacco a Saporizhzhia La Russia ha attaccato la regione di Saporizhzhia nel tardo pomeriggio, lasciando almeno due civili morti e cinque feriti, secondo il governatore Ivan Fedorov. In seguito, Fedorov ha precisato che la Russia aveva lanciato un pesante attacco contro Komyshuvakha, una comunità della regione. Diversi edifici e una struttura infrastrutturale sono stati danneggiati nell'attacco. Le squadre di soccorso sono ancora sul posto e si sta analizzando l'entità dei danni secondo il "Kyiv Independent".

23:38 L'ambasciatore USA all'ONU: abbiamo visto il piano di pace di Zelensky L'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato che il lato americano ha già visionato il nuovo "piano di pace" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Citando una conferenza stampa presso la sede dell'ONU, "European Pravda" ha riferito questo. "Abbiamo visto il piano di pace del presidente Zelensky. Crediamo che delinei una strategia che potrebbe funzionare. Dobbiamo capire come possiamo aiutare a metterlo in pratica", ha aggiunto. L'ambasciatore degli Stati Uniti ha espresso ottimismo per il progresso del processo di pace senza fornire ulteriori dettagli sui suoi commenti. Thomas-Greenfield potrebbe fare riferimento al "piano di vittoria" di Zelensky, annunciato nel mese precedente.

22:29 Allarme falso in Latvia: un innocuo stormo di uccelli scambiato per oggetto volante non identificato Un falso allarme in Latvia: un sospetto violazione dello spazio aereo della NATO dello stato baltico della Lettonia da parte di un oggetto volante non identificato si è rivelato essere un incidente innocuo. L'oggetto, originario della Bielorussia e entrato nella zona orientale della Lettonia a Kraslava, è stato identificato come un gruppo di uccelli, secondo l'agenzia di stampa lettone Leta, citando l'aeronautica. Inizialmente, il Ministero della Difesa a Riga ha segnalato la rilevazione di un oggetto non identificato, causando l'intercettazione di aerei NATO

Leggi anche: