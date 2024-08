- Il numero di persone che ricevono finanziamenti Bafög nel Mecklenburg-Vorpommern è diminuito sensibilmente.

I beneficiari del BAföG nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno registrato un lieve calo nel 2023, ma lo stato ha erogato più fondi complessivamente.

Le statistiche mostrano che 13.125 studenti e apprendisti hanno ricevuto aiuti finanziari in base alla Legge federale sull'aiuto all'istruzione (BAföG) nella regione nord-orientale nel 2023, con un calo del 1,6% rispetto all'anno precedente. La maggior parte di questi beneficiari erano studenti, per un totale di quasi 10.000.

Una possibile ragione per questo lieve calo nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore potrebbe essere il calo a lungo termine del numero di studenti iscritti. Secondo le statistiche, circa 7.000 giovani hanno iniziato l'università nel nord-est nel 2010, rispetto a poco più di 5.800 nel 2022. Questo calo degli studenti si è riflesso anche nel numero di beneficiari del BAföG, che è passato da 24.670 a 13.330 tra il 2010 e il 2022. Tuttavia, questo dato include anche il sostegno agli apprendisti.

I fondi del BAföG sono significativamente aumentati

L'importo medio mensile del finanziamento è aumentato di circa il 50% dal 2010, passando da 417 a 644 euro. L'importo massimo di finanziamento, che può superare gli 800 euro in determinati casi, dipende da vari fattori come la situazione di vita e il luogo di studio.

La somma totale spesa dallo stato per il BAföG nel 2023 è stata di circa 72 milioni di euro. Di questi, 43,7 milioni di euro sono stati concessi come sovvenzioni, mentre 28,5 milioni di euro sono stati concessi come prestiti. La somma totale spesa è stata del 10% superiore rispetto al 2022. Secondo l'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden, le spese complessive per il BAföG in Germania sono aumentate del 14% a 3,4 miliardi di euro. A livello nazionale, i beneficiari del BAföG erano 635.600, con un aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente.

Ritardi nelle Riforme Hanno Influito

"Il BAföG è lo strumento più importante per consentire agli studenti di backgrounds meno agiati di frequentare l'università", ha dichiarato Bettina Martin, Ministro della Scienza del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (SPD).

Si è rammaricata che il BAföG avesse temporaneamente perso parte del suo impatto a causa dei ritardi nelle necessarie riforme. Si è detta soddisfatta che il governo federale avesse aumentato il numero di beneficiari e gli importi, nonostante la pressione degli stati, attraverso due riforme del BAföG.

Un'Aumento ulteriore in Vista

L'assegno base per gli studenti passerà dai 452 euro attuali a 475 euro per il prossimo semestre invernale, mentre l'assegno per l'alloggio per coloro che non vivono con i genitori passerà da 360 euro a 380 euro. Questa riforma porterà anche ad un aumento degli importi del BAföG per gli apprendisti, con i cambiamenti che entreranno in vigore all'inizio del nuovo anno scolastico.

La Legge federale sull'aiuto all'istruzione (BAföG) è stata adottata nel 1971. Nel linguaggio comune, il termine "BAföG" si riferisce ora all'assegno in denaro effettivo. Inizialmente, era un puro contributo senza obbligo di restituzione. Tuttavia, in seguito è diventato un prestito completo. Dal 1990, la regola è che la metà viene concessa come contributo e l'altra metà deve essere restituita.

