- Il numero di persone affette da asma nell'area di Freudenstadt

La malattia della lingua blu si sta diffondendo ora nel Baden-Württemberg. Il distretto di Freudenstadt ha segnalato il quinto luogo con casi iniziali - dopo il distretto di Rems-Murr, il distretto di Ortenau e i distretti di Rottweil e Calw.

Tre fattorie ovine hanno segnalato animali malati, con alcuni decessi. La variante BTV-3 del virus è stata confermata dall'amministrazione distrettuale. A ottobre, la nuova variante è stata segnalata nei Paesi Bassi, diffondendosi verso sud dall'estate.

Vaccinazione deve corrispondere allo strain del virus

Lo strain specifico è cruciale, poiché deve essere tenuto presente nelle vaccinazioni degli animali. "I vaccini contro i tipi di virus 4 e 8 non forniscono protezione contro il tipo di virus attualmente in circolazione, 3", ha consigliato l'autorità.

Il Baden-Württemberg ha incontrato per la prima volta la malattia degli animali in autunno del 2007, quando il serotipo 8 si è diffuso in tutto il paese. Nel 2018 ci sono state nuove epidemie del tipo 8, mentre i tipi 4 erano presenti anche in Francia e Svizzera. Sono noti 24 diversi tipi di strain della malattia della lingua blu.

Si tratta di una malattia virale che colpisce principalmente pecore e bovini. Capre, llama e alpaca, nonché altri ruminanti, possono essere interessati. La malattia è trasmessa da determinati moscerini pungenti, detti zanzare, non direttamente da pecora a pecora. La trasmissione agli esseri umani o ad altri animali non è possibile, secondo l'amministrazione distrettuale. Gli animali interessati possono essere trattati solo sintomaticamente.

La malattia della lingua blu è relativamente rara

Circa sette giorni dopo l'infezione, le pecore possono manifestare febbre alta, comportamento letargico e separazione dal gregge, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler. In seguito, le membrane mucose della bocca si gonfiano, aumenta la saliva e si forma schiuma davanti alla bocca. La lingua si gonfia e potrebbe fuoriuscire dalla bocca. La caratteristica colorazione blu della lingua è rara e si verifica solo in pecore particolarmente suscettibili e in casi gravi.

Per gli agricoltori, un'infezione significa restrizioni nel commercio e nel trasporto degli animali. Tutta la Germania è ora considerata una cosiddetta zona di restrizione, dove gli animali sani possono essere spostati avanti e indietro. Tuttavia, gli animali possono essere spostati solo in aree prive di malattie al di fuori della Germania in condizioni rigorose.

