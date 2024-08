- Il numero di pernottamenti nel sud-ovest continua ad aumentare

Il turismo in Baden-Württemberg è in piena espansione. Nella prima metà dell'anno, ci sono stati quasi 26,8 milioni di pernottamenti - un aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente, secondo i dati preliminari dell'Ufficio statistico dello Stato. Il numero di arrivi è aumentato del 4,5% a un totale di 10,8 milioni da gennaio a giugno.

Stoccarda trae beneficio dal Campionato Europeo di Calcio

Il numero di pernottamenti è aumentato significativamente a febbraio e marzo. Tuttavia, a aprile e giugno, sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. Il mese di giugno particolarmente debole potrebbe essere attribuito al tempo instabile. In particolare, gli ospiti nazionali hanno prenotato meno pernottamenti, che non sono stati compensati dall'aumento dei pernottamenti degli ospiti stranieri.

Questa tendenza si è particolarmente notata nella regione dell'Hegau, del Lago di Costanza, nella Foresta Nera e nell'Allgäu-Oberschwaben. Un'eccezione è stata la regione di Stoccarda, che ha beneficiato del Campionato Europeo di Calcio a giugno e ha registrato un aumento dei pernottamenti del 20%, contrary alla tendenza dello Stato.

La maggior parte delle regioni turistiche con un aumento

Nella prima metà dell'anno, la maggior parte delle nove regioni turistiche dello Stato ha segnalato un aumento dei pernottamenti: il numero è aumentato significativamente nella regione di Stoccarda con un aumento di oltre un decimo. Ci sono state leggere diminuzioni - ma a un livello relativamente alto - nella Foresta Nera meridionale e nella regione del Lago di Costanza. Tutte le strutture ricettive con più di dieci posti letto sono incluse nelle statistiche.

In generale, slightly more than 81 percent of overnight stays were booked by German visitors. The rest was accounted for by foreign guests, whose share remained slightly lower than in the first half of 2019, before the Corona pandemic.

Il Segretario di Stato: Sud-Ovest è popolare

Secondo il Segretario di Stato per il Turismo Patrick Rapp (CDU), i numeri di arrivo e pernottamento sono ai massimi storici. "Il Baden-Württemberg è un marchio molto popolare tra i vacanzieri, una destinazione turistica molto popolare", ha detto. L'equilibrio è positivo. Nonostante i mesi piovosi, i nuovi record non erano scontati.

Rapp si è particolarmente rallegrato dell'impulso dato dal Campionato Europeo di Calcio a Stoccarda, dove sono state giocate cinque partite: l'evento sportivo ha portato tifosi di calcio da tutta l'Europa nella regione. "Certo, speriamo che gli effetti e l'atmosfera rimangano evidenti a lungo termine".

