Nel 2023, circa 449.000 persone hanno ricevuto cure complete negli ospedali di Amburgo. Questo numero rappresenta un aumento del 2% rispetto al 2022, secondo l'Ufficio Statistico del Nord. Tuttavia, se si guarda al 2019, l'anno precedente all'epidemia di COVID-19, il numero di pazienti è diminuito del 10%.

In media, nel 2023 il 73,3% dei letti disponibili è stato utilizzato (rispetto al 72,0% del 2022). A confronto, il tasso di occupazione dei letti nel 2019, l'anno precedente alla pandemia, era dell'80,5%. La durata media del ricovero per i pazienti nel 2023 è stata di 7,6 giorni, leggermente inferiore rispetto al 2022 (7,7 giorni), ma leggermente superiore rispetto al 2019 (7,5 giorni).

Questi dati tengono conto dei pazienti ricoverati più volte, come riportato dall'Ufficio Statistico del Nord. I neonati in perfetta salute non sono inclusi in questi dati, poiché non sono documentati in questa specifica parte della statistica ospedaliera.

