Il numero di morti attribuiti al tifone Yagi in Vietnam è salito a 82.

"Il tifone 'Yagi'" ha colpito di sabato, portando venti huracaneschi di 149 chilometri orari, rendendolo la tempesta più potente a colpire il nord del Vietnam in tre decenni. I forti venti, le piogge torrenziali e i franamenti hanno causato la distruzione di diverse strutture, tra cui ponti, numerosi edifici e fabbriche cruciali per le multinazionali come Samsung e Foxconn presenti nella zona.

Le aree lungo il fiume Rosso in piena a Hanoi hanno subito allagamenti, causando evacuazioni di massa in barca. Le autorità hanno messo in guardia dal rischio di allagamenti nella città capitale martedì. Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ha segnalato almeno 752 persone ferite a causa di inondazioni e franamenti.

Prima di raggiungere il Vietnam, "Yagi" aveva già causato la morte di almeno 24 persone in Cina meridionale e Filippine.

Uno studio di ricerca pubblicato a luglio ha rivelato che i tifoni nella regione stanno iniziando a formarsi più vicino alla costa, intensificandosi più velocemente e trascorrendo più tempo sulla terraferma a causa dei cambiamenti climatici.

