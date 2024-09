Il numero di morti a Poltava è aumentato.

17:04 Scholz Accoglie a Berlino il Critico del Cremlino Kara-Mursa, Recentemente LiberatoIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz accoglie calorosamente Vladimir Kara-Mursa, un critico del Cremlino che è stato recentemente rilasciato dalla detenzione russa, nella capitale tedesca. "Sono colpito dallo spirito e dal coraggio di Vladimir Kara-Mursa, così come dal suo inesorabile impegno per un futuro democratico per la Russia", scrive Scholz sulla piattaforma X. "Siamo riusciti a negoziare il suo rilascio attraverso uno scambio di prigionieri ad agosto e oggi abbiamo avuto il piacere di intrattenere una conversazione approfondita". Kara-Mursa è uno dei più di 20 detenuti che sono stati liberati all'inizio di agosto come parte di uno scambio di prigionieri straordinario tra la Russia e diversi paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti e la Germania.

16:16 La Russia Sembra Rafforzare il Ponte di Kerch per Respingere Possibili AttacchiL'intelligence britannica ha riferito che la Russia sta prendendo precauzioni per proteggere il ponte di Kerch, un collegamento vitale tra la Russia e la Crimea occupata. Barriere composte da chiatte galleggianti e sommerse, mine marine e generatori di fumo sono state erette per ostacolare la visibilità del ponte, mentre il numero di sistemi di difesa aerea è stato rafforzato. C'è anche la costruzione in corso di una struttura lungo il ponte che potrebbe servire come ponte aggiuntivo a senso unico o come barriera per proteggersi dai droni esplosivi usati dall'Ucraina.

15:52 L'Ucraina Presenta un Nuovo Veicolo Corazzato per il Trasporto di Persone, il "Portabandiera"Il Ministero della Difesa ucraino ha presentato un nuovo veicolo corazzato per il trasporto di personale, il Khorunzhyi, che significa "portabandiera". Questo veicolo è stato sviluppato per un po' di tempo, con un prototipo avvistato nelle prime linee a febbraio 2022. L'annuncio di questo nuovo veicolo per il trasporto di truppe è previsto per aumentare significativamente la produzione, fornendo un rinforzo prodotto localmente per le esigenze dell'equipaggiamento delle forze ucraine.

15:38 Estonia e Lituania Esprimono Disapprovazione per l'Ospitalità della Mongolia Verso PutinL'Estonia e la Lituania hanno espresso il loro dissenso nei confronti della Mongolia per aver ospitato il presidente russo Vladimir Putin invece di arrestarlo. Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, ha dichiarato che la decisione del governo mongolo di accogliere Putin invece di arrestarlo danneggia significativamente la Corte penale internazionale e il sistema legale globale. Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, l'ha definita "inaccettabile", sostenendo che la Mongolia ha mancato un'opportunità di contribuire alla fine del conflitto russo-ucraino.

14:57 Un "Agente" Francese va a Processo a Mosca con l'Accusa di Violazione delle Leggi RusseUn dipendente francese di un'organizzazione non governativa svizzera è stato processato a Mosca a partire da martedì per aver presuntamente violato la legislazione russa sui "-Agenti stranieri". Il giudice ha ordinato che il difensore, Laurent Vinatier, sia detenuto almeno fino a febbraio dell'anno prossimo, in opposizione al cittadino francese che era stato assunto come specialista della Russia e dell'ex Unione Sovietica per il Center for Humanitarian Dialogue (HD), un'organizzazione non profit che si concentra sulla mediazione e sulla diplomazia discreta per prevenire e gestire i conflitti armati in tutto il mondo. Era stato arrestato a Mosca in giugno.

14:27 La Germania Fornirà Altre Sei Sistemi IRIS-T SLM alla UcrainaSecondo fonti di sicurezza, la Germania è prevista per fornire all'Ucraina altri sei sistemi IRIS-T SLM per la difesa aerea. Il governo tedesco intende anche potenziare le proprie forze armate con altri sei di questi sistemi.

13:58 Un elicottero Mi-8 russo subisce un altro incidenteI media russi hanno riferito di un altro incidente che ha coinvolto un elicottero russo Mi-8. L'elicottero ha subito un atterraggio duro circa 85 chilometri da Irkutsk, ferendo due persone, e sta attualmente avendo luogo un'operazione di ricerca e soccorso. L'elicottero aveva inizialmente perso il contatto dopo essere scomparso vicino al confine tra la Repubblica di Buryatia e la regione di Irkutsk, secondo l'agenzia di stampa RIA Novosti.

13:34 Zelensky Rapporta 41 Morti e Più di 180 Feriti in un Attacco con Missile Russo a PoltavaUn attacco con missili russi sulla città ucraina di Poltava ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di più di 180. Ristoranti trasformati in rifugi e un ospedale sono stati colpiti direttamente durante l'attacco e l'impatto dei missili è stato così improvviso che molte persone non sono riuscite a raggiungere la sicurezza. Le squadre di ricerca e soccorso sono riuscite a salvare 25 persone, mentre altre 11 sono state estratte dalle macerie.

Un tribunale russo ha condannato un fisico di spicco a 15 anni in un campo penale, bollandolo come traditore. Questa è l'ultima detenzione di un scienziato accusato di aver rivelato informazioni riservate. Il 57enne era coinvolto nella creazione di missili ipersonici russi, secondo i media russi. Due dei suoi colleghi sono stati anche arrestati con l'accusa di tradimento. Questo trio dell'Istituto per la Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) a Novosibirsk è uno dei più di una dozzina di ricercatori che lavorano su questa tecnologia e che sono stati accusati di tradimento dalla Russia negli ultimi anni. Il 57enne è stato arrestato ad agosto 2022. Fonti di sicurezza hanno menzionato che gli uomini hanno affrontato "accuse estremamente gravi".

12:15 Il Commercio della Russia con l'India quasi Raddoppia

11:47 Putin Invita il Presidente della Mongolia al Summit dei BRICS

Il Presidente della Russia, Vladimir Putin, ha incontrato il Presidente della Mongolia, Uchnaagiin Chürelsuh, all'inizio del suo viaggio in Mongolia e gli ha rivolto un invito a partecipare al prossimo summit dei BRICS in Russia. "Siamo lieti di accoglierti", ha detto Putin ai media russi durante l'incontro nella capitale Ulaanbaatar. Il gruppo, composto dalle principali economie emergenti, dominate da Russia e Cina, si riunirà alla fine di ottobre a Kazan, capitale della repubblica del Tatarstan. Putin ha menzionato che voleva discutere della cooperazione economica durante il suo soggiorno in Mongolia. La potenziale Pipeline del Gas della Siberia 2, che la Russia spera di costruire per la Cina e che passerà attraverso la Mongolia, è attesa essere un argomento di discussione durante la visita di Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Russia Rafforza la Difesa Aerea a Belgorod

L'esercito russo ha dispiegato sistemi di difesa aerea aggiuntivi nella regione di Belgorod, secondo il ministero della difesa. La regione di frontiera russa è stata oggetto di contrattacchi ucraini per un certo periodo di tempo.

10:57 Ucraina: Russia Attacca l'Infrastruttura Ferroviaria

La Russia ha attaccato l'infrastruttura ferroviaria in diverse parti dell'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti ucraini. Both the northern Sumy region and the Dnipropetrovsk region in central-eastern Ukraine were affected, the state railway company announced.

10:28 Report: Centinaia di Soldati Ucraini Minacciati di Accerchiamento presso Pokrovsk

Nel Donetsk region, centinaia di soldati ucraini sono minacciati di accerchiamento dalle forze russe, secondo un report di "Forbes". Le forze russe hanno avanzato verso la città ucraina di Pokrovsk, superando le posizioni dei soldati ucraini che mantenevano una posizione tra il villaggio di Memryk e il fiume Vovcha. Se la 25ª Brigata Aviotrasportata con i suoi veicoli da combattimento Marder di produzione tedesca non può fermare il nemico a Ukrainsk, potrebbe verificarsi un accerchiamento, ha avvertito il Centro Ucraino per la Strategia della Difesa. Parti di almeno quattro brigate ucraine sono state apparentemente accerchiate dai russi a sud di Pokrovsk. Si dice che un ritiro ucraino sia già in corso. "Sarebbe saggio per loro ritirarsi dalla zona prima che le forze russe taglino le loro vie di rifornimento e di uscita", ha suggerito il Conflict Intelligence Team filou. Anche se la spinta cederà 30 miglia quadrate ai russi, potrebbe salvare interi battaglioni ucraini in un momento critico.

10:02 ISW: Russia Riprende le Posizioni Perse a Kursk

Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le forze russe hanno recentemente ripreso le posizioni perse a Kursk. Si trovano ora in posizioni vicine al villaggio di Olgovka, secondo l'ISW. L'ISW suggerisce che le forze ucraine si sono ritirate dal insediamento. Un blogger militare russo ha anche scritto che i soldati ucraini hanno fatto avanzamenti minimi vicino a Pogrebki e Malaya Loknya (entrambi a nord-ovest di Sudzha) e che le forze russe avevano precedentemente abbandonato le loro posizioni all'interno di questi insediamenti per evitare l'accerchiamento. Inoltre, gli attacchi ucraini ai ponti pontonieri russi sul fiume Seim nella regione di Glushkovo continuano.

09:30 Perché la Mongolia Non Arresta Putin

although an international arrest warrant has been issued for Vladimir Putin, Mongolia welcomes him with honor guards. This is not solely due to Mongolia's position between the great powers of Russia and China, as pointed out by ntv correspondent Rainer Munz.

09:00 Il Capo dell'Operatore della Griglia Elettrica dell'Ucraina viene Rimosso a Causa di Lapsus di Sicurezza

Il capo dell'azienda di energia elettrica statale ucraina, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, è stato presumibilmente licenziato. Il motivo addotto è la sua incapacità di proteggere le strutture energetiche di fronte agli attacchi russi in aumento. Lo ha annunciato il broadcaster ucraino Suspilne, citando fonti interne all'azienda. Il consiglio di sorveglianza di Ukrenergo ha votato 4-2 a favore del licenziamento di Kudrytskyj. "Kudrytskyi è accusato di aver trascurato le direttive del comando del passato e di non aver protetto adeguatamente le strutture di Ukrenergo", hanno dichiarato le fonti. Kudrytskyi è inoltre sotto indagine per presunti accuse di corruzione.

08:22 Sottrazione dell'Evasione del Servizio Militare: le Autorità Scoprono Centinaia di Reti Illegali

Le autorità ucraine hanno scoperto oltre 570 operazioni clandestine che aiutano gli uomini a evitare il servizio militare sin dall'inizio dell'invasione della Russia dell'Ucraina. Secondo Andrii Demtschenko, portavoce del servizio di frontiera statale, come riferito dal "Kyiv Independent", questi gruppi aiutano gli uomini ucraini a fuggire all'estero e a ottenere false certificazioni mediche per esentarli. Questi servizi costano apparentemente tra i 7.000 e i 10.000 dollari. Gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni sono generalmente proibiti dal lasciare il paese a causa della possibile coscrizione. Nel 2024 sono state scoperte oltre 200 di queste reti.

07:50 Ex-oligarca russo: gli russi vedono l'offensiva di Kursk come 'calamità inaspettata'Il dissidente russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky trova intrigante la risposta del popolo russo all'offensiva di Kursk dell'Ucraina. Ha espresso i suoi pensieri a "Tagesspiegel", dicendo che i russi percepiscono l'avanzata ucraina non come un'invasione nemica, ma come "una calamità inaspettata". La popolazione è insoddisfatta di come le autorità gestiscono la situazione, portando a un calo dei consensi per Putin.

07:22 Ucraina: morti infantili nell'attacco russo a SaporizhzhiaStando ai resoconti ucraini, un attacco russo a Saporizhzhia, una città sud-orientale dell'Ucraina, ha causato almeno due morti la scorsa notte. Secondo un post di Telegram del governatore dell'oblast di Saporizhzhia, Ivan Fedorov, una donna di 38 anni e un bambino di 8 anni hanno perso la vita. Una donna di 43 anni e una bambina di 12 anni sono rimaste ferite, con la bambina attualmente in terapia intensiva. Un edificio comunale è stato parzialmente distrutto e l'esplosione e i detriti hanno interessato altri edifici.

06:58 Scoperta dal sito di lancio del missile nucleare dagli Stati UnitiDue ricercatori statunitensi affermano di aver individuato il presunto sito di lancio del missile nucleare "Invincibile" di Russia, soprannominato "superarma" da Vladimir Putin, nella terminologia della NATO - SSC-X-9 Skyfall. Conosciuto come 9M730 Burevestnik, il missile è ritenuto in grado di eludere i sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti. I ricercatori, utilizzando immagini satellitari, hanno notato un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari. Questo sito, situato circa 475 chilometri a nord di Mosca, è sospettato essere il sito di lancio segreto, con nove piattaforme di lancio in costruzione. Il sito è reputato adatto per un sistema missilistico importante e stazionario, l'unico progetto attuale dell'NBA è Skyfall. Né il ministero della Difesa russo né l'ambasciata di Washington hanno risposto alla richiesta di commento.

06:30 Parziale chiusura della raffineria di petrolio di Mosca

A seguito di un incendio causato da un presunto attacco con un drone ucraino, la raffineria di petrolio di Mosca di Gazprom Neft ha parzialmente interrotto le operazioni, secondo quanto riferito da Reuters utilizzando fonti anonime. L'unità Euro+, responsabile di circa la metà della capacità della raffineria, è stata temporaneamente fermata. Si prevede che le operazioni della pianta riprendano entro cinque o sei giorni dopo le riparazioni. La pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio nel 2021, secondo quanto riferito da Reuters. L'entità esatta dei danni alla capacità di raffinazione della struttura rimane incerta.

05:58 Ex-oligarca russo: l'approccio dell'Occidente prolunga il regno di Putin

Il dissidente russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky critica la gestione dei governi occidentali della Russia. In un'intervista con "Tagesspiegel", Khodorkovsky afferma che l'Occidente sta commettendo "alcuni errori strategici", prolungando il mandato di Putin. "L'Occidente deve dichiarare pubblicamente guerra ai decisori", ha detto, fondatore della bandita organizzazione di opposizione "Open Russia Foundation". Si dissocia fortemente dall'etichettare la Russia stessa come avversario e dall'equiparare i decisori con la popolazione. Riguardo alla guerra in Ucraina, Khodorkovsky afferma: "Se l'Occidente avesse agito all'inizio della guerra totale nel febbraio 2022 come fa ora, il conflitto sarebbe già finito".

04:13 Zelensky: il ripristino della centrale nucleare di Zaporizhzhia è altamente pericoloso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy annuncia una riunione con il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, a Kyiv. L'incontro avverrà dopo la visita di Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, come menzionato da Zelenskyy in un video sui social media. Purtroppo, Zelenskyy spiega che l'Ucraina non può riprendere il controllo della pianta al momento, poiché non vede opportunità vantaggiose sul campo di battaglia e quelle che esistono sono rischiose. Grossi aveva precedentemente twittato sulla sua visita alla pianta per continuare il supporto e prevenire un disastro nucleare. Dal'inizio dell'invasione del 2022, la più grande centrale nucleare d'Europa si trova sotto il controllo russo. Entrambe le parti si accusano a vicenda di aver colpito la struttura.

02:27 Il governatore: i missili russi uccidono almeno una persona a Dnipro

Almeno una persona muore e tre rimangono ferite in un attacco missilistico russo a Dnipro, la città centrale dell'Ucraina, secondo il governatore della regione, Serhiy Lysak, via Telegram. Più edifici residenziali in un distretto della città hanno subito danni nell'attacco. Tuttavia, non è disponibile una conferma indipendente delle informazioni.

23:55 Zelensky cerca l'approvazione per le armi a lungo raggio, punta sulla Germania

Lontano dal campo di battaglia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy fa nuovamente appello alle armi a lungo raggio durante un incontro con il primo ministro olandese Dick Schoof a Zaporizhzhia. Oltre all'autorizzazione per colpire i targets all'interno della Russia, è necessario il consegna di questi missili, sottolinea Zelenskyy nel sud dell'Ucraina. Anche se la Russia controlla alcune parti della regione di Zaporizhzhia, non ha conquistato la capitale regionale. Hanno discusso dei nuovi sistemi missilistici Patriot, aerei, munizioni ed equipaggiamento, ulteriori sanzioni contro la Russia e il prevenire la Russia dall'aprire nuovi fronti in Ucraina, come riferito da Zelenskyy. In attesa dell'approvazione delle armi a lungo raggio, Zelenskyy menziona gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania. Anche se Kyiv sembra più ottimista oggi, Zelenskyy non fornisce ulteriori dettagli.

21:59 Putin Ignora Mandato di Arresto Internazionale in Mongolia

Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto da una guardia d'onore mongola nonostante un mandato di arresto dell'Aja. L'Ucraina ha promesso di collaborare con i partner per far pagare "conseguenze" alla Mongolia nella serata. L'Aja ha emesso il mandato contro Putin per il presunto illegittimo trasferimento di bambini ucraini durante il conflitto ucraino. L'Ucraina, insieme ai paesi occidentali e agli attivisti per i diritti umani, chiede l'esecuzione del mandato. Putin è stato salutato da una guardia d'onore all'aeroporto di Ulaanbaatar oggi, prima di partecipare alle celebrazioni per l'85º anniversario della vittoria sovietica e mongola sul Giappone. È prevista una riunione con il presidente mongolo Uchnaa Khurelsukh.

21:48 Rapporto: Ucraina Usa il Drone 'Palianytsia' Contro un Bersaglio in Crimea

L'esercito ucraino ha apparentemente utilizzato per la prima volta il drone a razzo ucraino "Palianytsia" contro un bersaglio militare nella penisola di Crimea, sotto il controllo russo, secondo Ukrainska Prawda, un quotidiano ucraino. Il nome del drone potrebbe avere un significato, poiché "Palianytsia" è un termine che gli ucraini usano per riferirsi ai soldati russi o ai sabotatori. Dal'inizio dell'invasione russa su larga scala, gli ucraini hanno utilizzato questo termine.

Nonostante le tensioni in corso tra Russia e Occidente, un tribunale russo ha recentemente condannato un fisico di spicco accusato di aver rivelato informazioni riservate a 15 anni di carcere, un altro esempio di ricercatori scientifici accusati di tradimento. In un altro ambito, gli esperti di cybersecurity hanno espresso preoccupazioni per le capacità di cyberguerra della Russia, poiché i segni indicano che il Cremlino sta prendendo precauzioni per rafforzare la sua infrastruttura critica, tra cui il ponte di Kerch, per resistere a eventuali attacchi informatici. Ad esempio, è stato riferito che sono state dispiegate mine marine e generatori di fumo per ostacolare la visibilità del ponte e impedire gli attacchi. Questi azioni mettono in evidenza l'importanza delle misure di cybersecurity di fronte alle minacce di guerra cibernetica in aumento.

