Il numero di migranti che raggiungono le coste europee è nettamente diminuito

Dalla tragedia di Solingen, la migrazione e il suo controllo sono diventati un tema di discussione significativo nella politica tedesca. Tuttavia, i dati suggeriscono: il numero di migranti e richiedenti asilo che entrano nell'UE quest'anno è sostanzialmente inferiore rispetto al 2023.

Il calo della migrazione sta plasmando i dibattiti politici in Europa. Le statistiche da gennaio ad agosto dimostrano: nel complesso, c'è stato un significativo calo quest'anno. Anche se c'è stato un aumento in Grecia e alle Isole Canarie, i attraversamenti illegali sui confini meridionali dell'UE - l'area con la maggiore quota di migrazione non autorizzata - sono diminuiti del 35% nei primi otto mesi dell'anno, secondo le stime preliminari dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM).

In base a ciò, circa 115.000 rifugiati e migranti sono entrati illegalmente nell'Unione Europea attraverso le rotte del Mediterraneo o attraverso l'Atlantico quest'anno. Questo rappresenta meno dello 0,03% della popolazione dell'UE. A confronto, erano 176.252 persone nello stesso periodo del 2023. E durante l'enorme afflusso di rifugiati del 2015, guidato principalmente dal conflitto siriano, oltre un milione di individui, compresi uomini, donne e bambini, sono arrivati nell'UE.

La tendenza è riflessa anche nei dati dell'agenzia EUROPA per la gestione delle frontiere e della guardia costiera, Frontex: i attraversamenti di frontiera non autorizzati sui confini meridionali dell'UE sono diminuiti del 39% quest'anno rispetto al 2023, secondo i dati di Frontex. "Non si tratta di una crisi numerica quest'anno", afferma il portavoce dell'IOM Flavio de Giacomo. "Non lo è stata nemmeno lo scorso anno."

La rotta più popolare è quella dal Nord Africa all'Italia attraverso il Mediterraneo centrale. Secondo i dati dell'IOM e di Frontex, circa il 64% in meno di rifugiati e migranti ha raggiunto l'Italia attraverso questa rotta quest'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli esperti attribuiscono questo principalmente alle azioni severe adottate da Tunisia e Libia, che utilizzano anche la forza per fermare e respingere le barche.

I trafficanti ora usano barche veloci

Nel Mediterraneo orientale, dove si trova la seconda rotta più utilizzata, i trafficanti starebbero usando barche più veloci per evitare i controlli, secondo le autorità greche. Inoltre, le isole più lontane dalla costa turca stanno diventando sempre più il bersaglio di queste barche. Il numero di rifugiati e migranti che sono arrivati in Grecia via mare e terra nei primi otto mesi del 2024 è aumentato del 57%, secondo i dati dell'ONU.

La migrazione irregolare dall'Africa occidentale verso le Isole Canarie spagnole nell'Atlantico è più che raddoppiata. Tra gennaio e agosto, 25.500 persone sono arrivate lì, principalmente dal Mali, dal Senegal e da altri paesi dell'Africa occidentale.

La maggior parte degli adulti tra loro mira a continuare verso la terraferma europea. Tuttavia, non è questo il caso di migliaia di minori non accompagnati: secondo la legge spagnola, la responsabilità della loro cura spetta al governo regionale, con conseguenti strutture sovraffollate e proteste pubbliche alle Isole Canarie.

Migliaia perdono la vita nel viaggio

Non tutti quelli che intraprendono questo viaggio pericoloso raggiungono il suolo europeo. Molti hanno già perso la vita nelle correnti atlantiche tra la costa africana occidentale e le Isole Canarie sulle loro barche. Tutti i numeri sono solo stime: il gruppo spagnolo per i diritti umani Caminando Fronteras riferisce di oltre 4.000 morti o desaparecidos.

Per le rotte del Mediterraneo, l'IOM ha registrato oltre 30.000 morti e desaparecidos dal 2014. Quest'anno, ci sono già stati oltre 1.400. La cifra reale è probabile che sia molto più alta.

Il calo della migrazione ha influenzato significativamente i dibattiti politici in tutta l'Europa, come evidenziato dalle statistiche di Frontex che mostrano una diminuzione del 39% dei attraversamenti di frontiera non autorizzati sui confini meridionali dell'UE quest'anno. Inoltre, il portavoce dell'IOM Flavio de Giacomo ha notato che il numero attuale di migranti che entrano in Europa non costituisce una crisi, a differenza della significativa migrazione vista negli anni precedenti.

Leggi anche: