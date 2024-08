- Il numero di insolvenze è nuovamente in aumento a due cifre

In Germania, il numero di insolvenze regolari delle imprese sta aumentando a un ritmo più rapido. Secondo i dati preliminari, nel mese di luglio sono state presentate alle corti il 13,5 per cento in più di procedimenti rispetto all'anno precedente, come ha riferito l'Ufficio federale di statistica. Per la prima volta in mesi, a giugno c'è stato un aumento a una sola cifra del 6,3 per cento.

È ancora incerto se tutte le insolvenze presentate daranno effettivamente luogo a un procedimento che verrà incluso nelle statistiche ufficiali. Secondo questi risultati finali, nel mese di maggio sono state richieste 1.934 insolvenze aziendali. Si tratta del 30,9 per cento in più rispetto a maggio 2023.

I creditori sono preoccupati per 3,4 miliardi di euro, rispetto ai 4,0 miliardi di euro dell'anno scorso. I procedimenti sono quindi diventati in media più piccoli. Le imprese del settore dei trasporti e della logistica sono quelle più colpite. Le agenzie di lavoro interinale e le imprese edili presentano spesso richieste di insolvenza.

Secondo l'Istituto Ifo per la ricerca economica, i procedimenti attuali di luglio riguardano principalmente le imprese industriali. L'aumento significativo del numero di insolvenze riguarda tutti i settori, ma è particolarmente forte nell'industria: dopo che 100 imprese industriali hanno richiesto l'insolvenza a giugno, 145 lo hanno fatto a luglio.

