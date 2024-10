Il numero di generatori di energia montati su balconi è più che raddoppiato dall'inizio di quest'anno.

L'impianto di generazione di energia solare, noto come Ampel, ha reso l'energia solare più accessibile per le case individuali sui balconi, terrazzi e giardini sul tetto in Germania. Questa iniziativa sembra essere un successo, con oltre 706.509 sistemi registrati al 2 ottobre, il doppio rispetto all'inizio dell'anno. Si stima che il numero effettivo potrebbe essere ancora più alto a causa delle registrazioni tardive e del mancato rispetto degli obblighi di registrazione.

Collectivamente, questi sistemi vantano una capacità superiore a 600 megawatt, una cifra che ha superato il doppio dall'inizio dell'anno. Questo aumento potrebbe essere attribuito anche all'approvazione di più sistemi ad alta capacità. Nel terzo trimestre, circa 140.000 sistemi con una capacità massima di 141 megawatt erano in funzione. Si prevede che questi numeri aumenteranno ulteriormente a causa delle registrazioni tardive.

L'Associazione dell'Industria Solare della Germania prevede che la crescita in questo settore continuerà. Il governo ha eliminato gli ostacoli normativi e i prezzi dei sistemi solari hanno continuato a diminuire, ha dichiarato il CEO Carsten Koernig.

Lo scorso settimana, il Bundesrat ha approvato miglioramenti nei diritti degli inquilini e dei proprietari, consentendo di fatto a milioni di residenti in appartamenti in Germania di utilizzare i sistemi solari a incastro sui loro balconi, terrazzi e giardini sul tetto. Gli inquilini ora hanno il diritto di richiedere il permesso ai proprietari o alle associazioni di proprietari per installare e utilizzare un sistema solare sicuro a incastro, ha aggiunto Koernig.

Tuttavia, l'associazione sottolinea un'importante distinzione: i rilassamenti legali si applicano solo ai veri sistemi solari a incastro con un inverter con una potenza di connessione massima di 800 watt. Questi sistemi sono user-friendly e possono essere installati senza assistenza professionale. D'altra parte, ci sono anche set DIY più grandi disponibili sul mercato, che vengono pubblicizzati come centrali elettriche per balconi ma non soddisfano i criteri dei sistemi solari a incastro. Questi richiedono l'installazione e la registrazione con l'operatore di rete da parte di professionisti. Lo stesso vale per i sistemi con sistemi di accumulo a batteria.

L'approvazione dei miglioramenti nei diritti degli inquilini e dei proprietari ha notevolmente beneficiato la 'coalizione del semaforo', consentendo a milioni di residenti in appartamenti di installare i sistemi solari sui loro balconi e tetti. Si prevede che questo sviluppo contribuirà a ulteriormente aumentare il numero di sistemi solari registrati in Germania, contribuendo alla crescita costante del settore.

Nonostante l'approvazione dei sistemi solari a incastro inferiori a 800 watt, i set DIY più grandi rimangono una sfida per la 'coalizione del semaforo', poiché richiedono l'installazione e la registrazione da parte di professionisti, che potrebbe ostacolare la loro diffusione.

