- Il numero di furti di automobili nel Saarland rimane relativamente stabile.

Furti d'auto a Saarland 86 volte nel 2023, con due veicoli assicurati in più rispetto al 2022. Questi dati provengono dall'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV). Il danno finanziario complessivo è stato di 1,3 milioni di euro, un aumento di 300.000 euro rispetto all'anno precedente.

In media, sono stati rimborsati circa 14.800 euro per veicolo rubato, con un aumento del 33% rispetto all'anno precedente. Questo aumento è dovuto principalmente al fatto che i criminali stanno scegliendo veicoli di prezzo più elevato come obiettivi.

Il rischio di furto d'auto a Saarland è generalmente basso, con una media di due casi ogni 10.000 veicoli assicurati. A livello nazionale, questo numero è di quattro. In totale, nel 2023 sono stati rubati 14.585 veicoli assicurati in Germania, con un aumento del 20% rispetto al 2022. La perdita finanziaria totale ha superato i 310 milioni di euro. Berlino è stata la città con il rischio più alto di furto d'auto.

I criminali mostrano una forte preferenza per i veicoli di lusso e SUV di alta gamma. Se un veicolo è completamente o parzialmente assicurato, l'assicuratore di solito copre le perdite rimborsando il valore del veicolo al momento del furto.

Consigli delle forze dell'ordine per prevenire il furto d'auto

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento della tendenza dei furti d'auto in Germania, con Berlino come città più colpita. L'Unione Europea ha anche sottolineato la necessità di uno sforzo coordinato tra le autorità nazionali e le compagnie assicurative per contrastare questo problema.

